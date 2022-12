Zemřela módní návrhářka Vivienne Westwoodová, světové ikoně punku bylo 81 let

"Vivienne Westwoodová dnes zemřela v klidu a v okruhu své rodiny v Claphamu v jižním Londýně. Svět potřebuje lidi, jako je Vivienne, aby se změnil k lepšímu," uvedl její módní dům na Twitteru. Příčinu smrti neuvedl.

29th December 2022.



Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.



The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV