Zemřela oblíbená herečka Svatava Hubeňáková

Na úmrtí herečky upozornil server idnes.cz. Svatava Hubeňáková si získala srdce diváků díky svému přirozenému herectví a silným postavám. Mezi její nejznámější role patří postava maminky hlavního hrdiny ve filmu Láska z pasáže, kde hrála po boku Lukáše Vaculíka.

Další nezapomenutelnou rolí byla manželka Bohumila Hanče ve filmu Synové hor, který zachycuje tragický příběh lyžařů Hanče a Vrbaty. V tomto snímku z roku 1956 ztvárnila herečka hlavní ženskou roli po boku Josefa Beka. Diváci si ji mohou pamatovat také jako tchyni v komedii Vrať se do hrobu!.

Svatava Hubeňáková byla známá nejen díky filmovým a televizním rolím, ale i svým angažmá v divadle. Po absolvování pražské DAMU zahájila svou hereckou kariéru ve Východočeském divadle v Pardubicích, následně působila ve Filmovém studiu Barrandov a později v pražské Laterně magice. Herecké zkušenosti sbírala také na prknech Divadla Jaroslava Průchy v Kladně a věnovala se práci v dabingu. V devadesátých letech svou kariéru ukončila, přesto však zůstala aktivní.

Podle slov její neteře byla Svatava Hubeňáková až do vysokého věku vitální. Ještě ve svých 92 letech řídila auto, pravidelně navštěvovala svou chalupu a udržovala kontakt s bývalými kolegy. Zájem měla i o společenské dění a politiku – až do posledních let toužila volit.

Svatava Hubeňáková byla nejen významnou hereckou osobností, ale také ženou, která žila naplno a zůstala inspirací pro mnoho lidí. Její odkaz v české kinematografii bude žít dál prostřednictvím nezapomenutelných rolí, které zanechala ve filmech a seriálech, jako například Vlak dětství a naděje či Rodáci. Česká kultura ztratila výjimečnou herečku, jejíž talent a přínos budou připomínány ještě dlouho.