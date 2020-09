Dlouhodobé nošení roušek může způsobit potíže s očima. Expert radí, jak se jim vyhnout

Tvrdí to profesor Lyndon Jones z kanadské univerzity ve Waterloo. Ten upozornil na možnou komplikaci, která může při nošení roušek nastat, v žádném případě ale nedoporučuje, aby kvůli ní lidé přestali chránit svůj obličej.

Odborníci na oftamologii přesto teprve nedávno zaevidovali nový problém, kterým je takzvané suché oko z nošení roušky. Se zaváděním bezpečnostních opatření souvisejících s onemocněním covid-19 totiž začaly případy tzv. suchého oka přibývat.

"Lidé už s existujícím onemocněním suchého oka hlásí zhoršení příznaků. Jde o problémový jev desítek milionů lidí na celém světě, kteří s tímto problémem bojují velmi dlouho," popsal pro The Conversation Jones.

Tato zdravotní komplikace byla dosud spojována zejména s dlouhodobým čtením nebo používáním počítače a mobilu. Současně ale přibývají pacienti, kteří se s tímto jevem setkávají poprvé, a podle lékařů jde o reakci oka na nošení roušek.

Překrytí horních cest dýchacích totiž výrazně snižuje šíření vzduchu směrem od úst a nosu. Vydechovaný vzduch se ale musí někde rozptýlit, a pokud rouška přesně nedosedá na obličej, vzduch směřuje vzhůru.

"Teplý vzduch tak urychluje odpařování slzného filmu a když nosí lidé roušky dlouhodobě, může toto opakované odpařování podpořit vznik suchých míst na povrchu oka," vysvětlil.

Podle expert je třeba pocitu sucha v oku odolat a nemnout si jej rukama. Lidé by také měli dbát na to, aby jim rouška správně doléhala, a pomoci mohou i kapky do očí. Podle lékaře ale nejde o důvod, proč roušky či jiné formy ochrany dýchacích cest nepoužívat.