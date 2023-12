Před 175 lety usedl na trůn František Josef I. Jeho život poznamenaly mnohé tragédie

František Josef I. se stal císařem ve velmi mladém věku (v době korunovace mu bylo osmnáct let), a to po abdikaci své strýce Ferdinanda I., který se vzdal vlády v návaznosti na události revolučního roku 1848. K předání vlády došlo druhého prosincového dne roku 1848 v arcibiskupské rezidenci v Olomouci. Císařem byl pak František Josef I. až do své smrti dne 21. listopadu 1916, tedy bez několika dnů dlouhých 68 let, čímž se zařadil mezi vůbec nejdéle vládnoucí panovníky v historii.



Za dlouhou dobu své vlády František Josef I. inicioval řadu pozitivních reforem a jeho úsilím bylo mimo jiné udržet pospolu mnoho národů v jedné říši. Ve stáří na císaře společnost pohlížela s respektem a František Josef I. se stal jakousi uctívanou ikonou. Za jeho vlády ovšem monarchie prohrála i několik konfliktů a konec císařova život poznamenala první světová válka. Jejího závěru a konce i své říše se nedožil.



Stejně jako do císařovy vlády, i do jeho osobního života zasáhly některé nešťastné události, a to především tragická úmrtí v rodině. Na jaře roku 1855 se manželský císařský pár, tedy František Josef I. a Alžběta Bavorská (zvaná Sisi), radoval z prvního potomka, z dcery Žofie. Ta však bohužel o dva roky později zemřela, pravděpodobně na černý kašel nebo skvrnitý tyfus. Zejména císařovnu Alžbětu ztráta prvního dítěte velice zasáhla a se smrtí dcerky se prý nevyrovnala do konce svého života. Jako matka se pak ke svým dalším dětem chovala chladně a pečovala o ně spíše jejich babička.



Císař se mnohem hůře než se ztrátou malé dcery smiřoval se smrtí svého syna, korunního prince Rudolfa. Ten v roce 1889 spáchal sebevraždu. Nutno podotknout, že Rudolfa k zoufalému rozhodnutí vzít si život dohnaly kromě jiných okolností špatné vztahy s císařským otcem, který ho vychovával přísně a měl na něj až přehnané nároky. Tvrdé a necitlivé zacházení již od dětství Rudolfa negativně poznamenalo a vedlo až k rozvoji depresí. I přesto, že si otec se synem příliš nerozuměli, pro panovníka byla Rudolfova smrt obrovskou ránou, která se nikdy nezahojila.



V roce 1867 se František Josef I. musel vyrovnat s nečekaným úmrtím svého bratra Maxmiliána. V dubnu roku 1864 se Maxmilián stal mexickým císařem, ovšem proti němu se brzy postavili na odpor mnozí republikánští povstalci a z trůnu ho svrhli. V létě roku 1867 byl Maxmilián popraven.



Dne 10. září 1898 císaři Františku Josefu I. zemřela i jeho manželka Alžběta Bavorská, a to rukou vraha, který ji během výletu v Ženevě probodl srdce pilníkem. Císařovně bylo 60 let. Ačkoliv žil tehdy císařský pár již několik let spíše v odcizení, Františka Josefa I. Alžbětina smrt zdrtila.