Vévodkyně Kate oslavila narozeniny v úzkém rodinném kruhu, královna popřála i přes twitter

Větší rodinná sešlost se kvůli protipandemickým opatřením nekonala ani o svátcích. Blahopřání zamířilo do velkého venkovského sídla v hrabství Norfolk prostřednictvím twitteru i od 94leté královny Alžběty II. a 99letého prince Philipa. Buckinghamský palác k němu připojil i fotografii Kate a královny.

S přáním Happy Birthday se také na twitteru přidali princ Charles (72) a jeho o rok starší manželka Camilla.

Kate a William za přání na twitteru už poděkovali. "Narozeninové dny byly v uplynulých měsících dost jiné a myslíme na všechny, kteří jsou v těchto náročných časech v první linii," napsal pár a přidal fotografii mávající Kate s módní černobílou rouškou na ústech a nose.

Thank you for your kind wishes on The Duchess’ birthday.



Birthdays have been very different in recent months, and our thoughts continue to be with all those working on the front line at this hugely challenging time. pic.twitter.com/J4jUWq5hmO