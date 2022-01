KOMENTÁŘ: Češi utrácejí za kryptoměny miliardy. Někteří padají do pasti a přichází o celoživotní úspory

Tak schválně: Na začátku tohoto týdne řada tuzemských médií psala o tom, že ikona kryptoměnového trhu ‒ měna Bitcoin ‒ se dostala na cenu 34 tisíc dolarů, což je nejméně od 25. července 2021 a zhruba 51 procent pod dosavadním maximem této značky. S trochou zjednodušení se ale dá říct, že padá celý kryptoměnový trh, doslova, jak přezrálé ovoce ze stromu. Když se člověk podívá na grafy všech těch nejrůznějších „e-měn“, které se, světe a investoři divte se, tvoří někde v nějakých hardwarových zařízeních, je opravdu s podivem, že ti zmínění drobní investoři nelitují a často bez mrknutí oka neváhají vložit na jejich poměry vysoké částky do něčeho, co okolní svět považuje za ziskovou investici bez historie.

Pamatuji si, když na konci 90. let minulého století Česko zalila vlna investic do termínovaných účtů kampeliček, které v této finanční službě nabízely o poznání vyšší čísla než jejich bankovní konkurence, psali jsme s kolegy z redakce jednoho celostátního deníku snad každý den o tom, že dávat rodinné úspory někomu, o kom ani nevíte, co je zač, není úplně na místě. Jenže ‒ i tak chodily do redakce stále desítky dopisů o tom, jak konkrétní lidé vložili všechny své peníze s vidinou zisků právě do instituce, která je pak během několika týdnů a měsíců připravila o všechno. A pak nás prosili, abychom jim pomohli. Jenže, co s tím? Když i nyní vidí člověk v tuzemských televizích amerického herce Matta Damona, jak suverénně láká do investic na kryptoměnách, co si pak myslet? Vždyť přece Matt Damon by nepropagoval něco obskurního… Ach jo. Nepřipomíná vám to něco?

Vyvstává také otázka, kam vlastně i ty české miliardy, které kryptoměnový trh získává, jdou? Jedno z mnoha internetových fór, které se těmito otázkami mimo jiné zabývají, Quora.com, má jasno. Profily investorů do kryptoměn tu vrhají do světa zprávy o tom, že vaše peníze jdou přece „těžařům“, tedy těm, kteří virtuální peníze vyrábějí a vytěží. No dobře. Anebo taky majitelům burz, na kterých se tyhle „e-měďáky“ obchodují. Tak si určitě řeknete, má nebo nemá cenu se zabývat tímto typem investice? A jaká je vůbec její budoucnost? Odpověď na první otázku je jasná: Pokud jste natolik finančně silní, že si můžete dovolit absolutní ztrátu investice a neohrozíte tím vlastní životní potřeby, nevadí vám mimo jiné právě vysoké riziko ztráty investice, pak si dělejte, co chcete a nemá cenu říkat, ať to nezkusíte. Pokud to tak ale není, pak vůbec o kryptoměnách neuvažujte. Zkrátka vůbec. A ta druhá odpověď?

Magazín NextAdvisor, který spolupracuje s časopisem Time, v lednu tohoto roku oslovil pět finančních expertů, aby se jich zeptal na budoucnost kryptoměn. Vyplynulo z toho, zjednodušeně řečeno, že kvůli masivním tokům peněz do virtuálního trhu, nekontrolovatelným ziskům a tím často zcela nemožné kontrole daňových odvodů a podivným praktikám těchto trhů, se v blízké budoucnosti můžeme dočkat smysluplné regulace kryptoměnového trhu. A ta může zvýšit bezpečnost investice. Bez ohledu na to, ale i sám magazín NextAdvisor na konci svého článku říká: „Udržujte své investice (do kryptoměn) malé a nikdy nedávejte krypto investice nad jiné finanční cíle, jako je spoření na důchod a splácení dluhu s vysokým úrokem.“ Překonat ale vidinu prý snadného vysokého zisku, zvláště v době plné krizí ale pro mnohé z nás nebude jednoduché.