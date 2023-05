Česko zasáhly silné bouřky. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, ve Zlínském kraji zasedla povodňová komise

Hasiči na facebooku zveřejnili několik fotografií spouště, kterou způsobil rychlý přívalový déšť v Otrokovicích na Zlínsku a blízkém okolí. "Od 14 hodin vyjeli profesionální a dobrovolní hasiči k bezmála 40 událostem v souvislosti s počasím. Především se jednalo o čerpání vody ze sklepů a dále o čištění ucpaných kanalizačních vpustí," uvedli.

Ve dvou případech byl dokonce vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. "Odpoledne před půl třetí bylo vysláno šest jednotek hasičů do ulice Kvítkovická v Napajedlích, kde do areálu zdejší firmy tekla voda z okolního pole, sesunula se část svahu a u budov skladů se vytvořila obrovská laguna vody a hrozilo, že vteče do budov," napsali hasiči.

Vzhledem k situaci, která v Otrokovicích byla deštěm způsobena, byla podle hasičů starostkou města svolána povodňová komise. Ta se ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje podílí na odstraňování následků deště, monitoruje celkový stav v postižených oblastech a zajišťuje zázemí pro zasahující.

V dalších částech kraje vyjeli hasiči minimálně. Prudké deště ale zasáhly i další části Moravy. Do akce museli nastoupit hasiči i na Znojemsku a Brněnsku a v Přibyslavicích likvidovalo následky deště devět jednotek hasičů.