Chorvatsko se chystá na vlnu veder. Vzduch z Afriky přinese čtyřicítky

Informuje o tom server Croatia Week. Už v neděli atakovala denní maxima 34 stupňů. V týdnu však mohou teploty v některých částech země dosáhnout až 40 stupňů. Důvodem je příliv horkého vzduchu ze severu Afriky. Chorvatský hydrometeorologický ústav proto zveřejnil oranžovou výstrahu.

Lidé by se podle meteorologů měli vyvarovat pobytu na slunci mezi 10. a 17. hodinou. Doporučují také mít připravenou pokrývku hlavy a sluneční brýle. Co se týče pitného režimu, je třeba dbát na pravidelné doplňování tekutin a raději se vyhýbat alkoholickým nápojům a nápojům s vyšším obsahem kofeinu.

Výstraha před vysokými či velmi vysokými teplotami zůstává v platnosti také v Česku, a to nejméně do středy. Potvrdil to dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ve značné části Jihomoravského kraje v pondělí překročí odpolední teploty 34 °C, upozornili meteorologové.