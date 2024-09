Jak sledovat povodně? Pomohou weby AgriGIS a ČHMÚ

Aktuální podobu záplavových oblastí lze sledovat na webu AgriGIS.cz . „Záplavová území jsou podle vodního zákona administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou,“ informuje server.

Kromě aktuální podoby je možné vybrat si mezi několika vrstvami : pětiletou, dvacetiletou, stoletou a pětisetletou vodou.

Další spolehlivá data ukazuje interaktivní mapa na webu Českého hydrometeorologického úřadu. Ve čtvrtek dopoledne už několik obcí v Česku – a zejména na Moravě – vyhlásilo stav povodňové bdělosti; z těch největších šlo konkrétně o vodní nádrž Plumlov na Prostějovsku nebo vodní nádrž Šanci na Frýdeckomístecku.

Výšku hladiny vodních toků lze také sledovat například prostřednictvím webové stránky Povodňového portálu. Pod štítkem monitoring si stačí vybrat obec a graf ukáže, nakolik hrozí nebezpečí vylití místních toků. U některých obcí ale data nejsou aktuální.

Nejvyšší třetí povodňový stupeň byl hlášen z Boskovic na Blanensku, ten byl ale způsoben stavebními pracemi.

Ve čtvrtek meteorologové rozšířili výstrahu před extrémními dešti a rizikem povodní o nové varování před silným větrem. Ten se očekává od pátečního večera do nedělního poledne na celém území kromě Plzeňského kraje. Dále se rozšířila územní platnost stávajících výstrah.

Stále platí varování, že v oblastech Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje může do neděle napršet více než 300 milimetrů srážek. Na zbytku Moravy a Slezska a také v některých částech severních, jižních a východních Čech se očekávají úhrny do 250 milimetrů. Zbytek Čech by měl zasáhnout déšť s úhrny do 150 milimetrů. Relativně klidné počasí by mělo být pouze v západních Čechách.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) předpokládá, že v důsledku těchto extrémních srážek dojde na značné části území k dosažení nebo překročení třetího stupně povodňové aktivity.

Český ministr životního prostředí Petr Hladík ve středu varoval , že v Česku hrozí situace podobná těm z let 1997 a 2002, kdy zemi postihly rozsáhlé povodně.

Ministr vnitra Vít Rakušan vyzval starosty, aby si zkontrolovali své povodňové a evakuační plány a doporučil lidem v oblastech s hrozbou extrémních srážek, aby si připravili evakuační kufr.

„Nejvyšší vzestupy a četné překročení třetího stupně povodňové aktivity očekáváme během soboty a neděle. V oblastech, kde budou 24hodinové úhrny srážek přesahovat 120 milimetrů, je možný výrazný překročení limitů pro třetí stupeň povodňové aktivity,“ uvedli meteorologové.