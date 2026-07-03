Počasí bude během prodlouženého červencového víkendu proměnlivé

První červencový víkend, který bude navíc prodloužený o pondělní státní svátek, se nezadržitelně blíží. Doprovázet ho nicméně má poměrně proměnlivé počasí. Teploty tentokrát zůstanou pod hranicí 30 stupňů, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Pátek nabídne většinou slunečné, ale větrné počasí. Ráno ještě bude v jihovýchodní polovině republiky ještě doznívat déšť, v průběhu dne se na obloze přechodně vytvoří i kupovitá oblačnost. Přeháňky však meteorologové očekávají pouze na horách, pravděpodobnost je navíc jen malá.
"Sobota bude ve své první polovině ještě slunečná, odpoledne a večer začne od severozápadu přibývat oblačnosti a večer se hlavně na severu Čech přidají přeháňky. V neděli i v pondělí očekáváme proměnlivou oblačnost. Od severu až severozápadu se na mnoha místech vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť, na horách předpokládáme četnější srážky. Výjimečně se mohou objevit i bouřky," uvedli meteorologové.
Teploty budou po celé období od pátku do pondělí podobné. Ranní minima se mají pohybovat nejčastěji v rozmezí od 11 do 16 °C. Odpolední maxima vyšplhají na 20 až 25 °C, na jihu Moravy až na 27 °C.
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Zdroj: Libor Novák