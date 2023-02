Počasí bude v noci mrazivé. Teploty klesnou hluboko pod nulu

Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Slunečné a mrazivé počasí tak přichystá ideální podmínky zejména lyžařům. Vzhledem k jarním prázdninám mohou česká horská střediska očekávat vysokou návštěvnost. Už o víkendu vyrazily na svahy tisíce lyžařů.

Jasno nebo polojasno vydrží až do začátku víkendu. Výjimkou může být severovýchod Česka, kde má být v úterý postupně oblačno a zataženo. Už v úterý může k večeru začít na severovýchodě země slabě sněžit a ojedinělé sněžení tam potrvá i ve středu.

Denní teploty do středy zřejmě nevystoupají nad plus dva stupně Celsia. Mírně oteplovat se začne ve čtvrtek, kdy ČHMÚ očekává maxima na plus čtyřech stupních. Na konci víkendu už může být přes den až plus devět stupňů.

V noci ale bude po většinu týdně silně mrznout. V noci na středu mohou klesnout teploty na minus 12 stupňů a v noci na čtvrtek na minus 11 stupňů. Pro část České republiky tak platí do středečního dopoledne výstraha před nízkými teplotami. Zejména v údolích se sněhovou pokrývkou v oblasti Českomoravské vrchoviny a hor na severu a východě země mohou teploty klesat pod minus 12 stupňů Celsia.