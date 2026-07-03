Počasí opět zvýšilo riziko požárů. Hrozí především na Moravě

Tropické počasí sice v úvodu července v Česku nepanuje, přesto na některých místech opět hrozí požáry. Může za to sucho a vítr. Nebezpečí je největší v části Moravy, vyplývá z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"V pátek a v sobotu hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů na střední a jižní Moravě hlavně díky nižším úhrnům srážek po vlně veder a mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místy nárazů kolem 55 km/h," upozornili meteorologové na facebooku.
Nebezpečí má pominout již během víkendu. "V dalších dnech riziko vzniku a šíření požárů vzhledem k očekávaným srážkám pomine," dodal hydrometeorologický ústav.
Doporučuje se v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány, a věnovat zvýšenou pozornost při používání zemědělské techniky či v okolí železničních tratí, kde vlivem jisker od kol a brzd může dojít k zapálení porostu.
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