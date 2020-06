Lijáky sužují Česko. Nejvyšší povodňový stupeň platí ve dvou obcích na Pardubicku

"Nejvíce byla postižena oblast Pardubicka a Holicka, okresy Svitavy a Ústí nad Orlicí byly zasaženy méně," uvedl hasič. Na Pardubicku například deště komplikují provoz na frekventované silnici I/35. V Ostřetíně a Holicích voda zaplavila vozovku, jezdí se kyvadlově jedním pruhem.

Vydatný a nekonečný déšť zvedá hladiny toků i v Pardubickém kraji. https://t.co/Chid6UJOxC pic.twitter.com/27oFeScYP9 — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) June 29, 2020

V Dolní Rovni na Lodrantce a Dolních Ředicích na Ředickém potoku na Pardubicku byl vyhlášen třetí, nejvyšší povodňový stupeň. Ředický potok se vylil z břehů. V Dolních Ředicích byla na žádost místostarostky Ivany Pokorné vyhlášena zátopová vlna, obyvatelstvo dostalo varování, uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Kvůli silným dešťům měli hasiči v Pardubickém kraji do 8:00 desítky výjezdů, jen v Holicích a okolí 12 kvůli rozvodněným říčkám. Odčerpávají vodu ze zatopených sklepů rodinných domů. Ze skutečské základny logistiky auta přivezla pro zasaženou oblast 10.000 pytlů.

Nejnižšího prvního povodňového stupně dosáhla Novohradka v Luži a Loučná v Cerekvici. Podle podniku Povodí Labe se očekává dosažení prvního a druhého stupně povodňové aktivity v povodí Orlice, Loučné, Novohradky a Chrudimky. Nelze však vyloučit vyšší stupně.

Malše a Polečnice v Jihočeském kraji překročily na některých místech první povodňový stupeň. Způsobil to silný déšť, který v noci na dnešek a v ranních hodinách region zasáhl. Postupně by dnes mělo přestat pršet a stav řek se následně vrátí do normálu, řekla ČTK Kateřina Štěrbová z českobudějovického hydrometeorologického ústavu.

První povodňový stupeň překročila Malše v Kaplici, kde je nyní výška hladiny 126 centimetrů. Za posledních 24 hodin se tam zvedla o 80 centimetrů. Polečnice v Českém Krumlově ráno dosahovala 111 centimetrů. Brzy dopoledne stoupla hladina Malše i v Pořešíně, kde rovněž překonala první stupeň povodňové aktivity.

Podle Štěrbové by se už jinde v kraji neměly toky zvednout. Dodala, že nejvíce srážek na jihu Čech zaznamenali meteorologové v posledních hodinách v Novohradských horách, kde spadlo až 50 milimetrů vody.