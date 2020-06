Může za konec sucha v Česku uzemnění letadel? Experti tuto teorii vyvrací

„Uznávám, že to asi bude náhoda, ale není pozoruhodné, že na cca dva měsíce se vypnou fabriky a přestanou létat letadla a v dlouhodobě vyprahlém Česku najednou skoro pořád prší?“, napsal podle informací serveru irozhlas.cz na sociálních sítích muž jménem Tomm Kowacs.

„Cirkulace vzduchu je komplexní záležitost a změny neproběhnou okamžitě. Když letadla přestala létat v březnu, není možné změny v ovzduší pozorovat hned v červnu,“ vyjádřila se k tomu meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu Augustinová.

Na to, aby došlo ke změně klimatu v důsledku absence letadel, by musel útlum trvat dlouhodobě. Z tohoto důvodu meteoroložka nevěří, že by příčina většího množství srážek spočívala v tomto.

„Bylo by fajn, pokud by to tímto způsobem fungovalo. A lidé by omezili létání, aby nebylo sucho. Ale takto jednoduché to bohužel není,“ konstatovala Augustinová smutnou pravdu.

Její kolegyně Martina Kimlová si taktéž nemyslí, že by letecká doprava mohla mít vliv na počasí. „Z mého pohledu je to nesmysl. Neexistuje tam přímá úměra,“ vysvětlila.

Změny v atmosféře

Podle meteorologů se teorie o významném vlivu letecké dopravy na počasí sice nezakládají na pravdě, ale zároveň by se neměla podceňovat skutečnost, že letadla vypouštějí do ovzduší zplodiny, které pak klima skutečně ovlivňují.

„Když se před třiceti lety rozšířila ozónová díra, přišlo se na to, že některé plyny, které vypouští letadla, mají vliv na ozón. Proto se letadlům zakázalo létat v té vrstvě, kde ozón mohou ovlivnit,“ vysvětlila klimatoložka Miroslava Starostová. „Nicméně si myslím, že je to v našem měřítku tak minimální stopa, že nehraje zásadní roli,“ dořekla.

Vydatné deště

Ačkoliv nemají letadla vliv na počasí, nelze vyvrátit, že by Česko nezažilo v posledních dnech vydatné deště. Přitom ještě v květnu varovali odborníci před nejhorším suchem za posledních 500 let. Jako na objednávku pak přišly srážky, které měly na krajinu výrazně pozitivní vliv. „Bylo dobře, že srážky byly postupné. Poměrně hodně srážek se vsáklo,“ řekla Kimlová.

Od minulého týdne se Česko potýká s permanentními dešti, přičemž o víkendu došlo i k rozvodnění některých řek a potoků. „V minulém týdnu spadlo v České republice v průměru 49 mm srážek. Jedná se o 248 % průměrných srážek za stejné období v minulých letech,“ připomněla meteoroložka.

„Nejvíce srážek spadlo od čtvrtka do neděle v oblastech severovýchodu Čech. Například na Frýdlantsku spadlo téměř 190 mm srážek za 72 hodin,“dodala.

Podle jejího názoru navíc nemůžeme momentálně mluvit o hydrologickém suchu. Toky jsou v souladu s daty Českého hydrometeorologického ústavu nadprůměrně plné.

I když ale zemský povrch není zasažený suchem, s podzemními vodami to příliš růžově nevypadá. „Situace podzemních vod není jednoduchá a bude potřebovat více času na pozorování. Určitě došlo ke zlepšení, ale vyhodnocení ještě nemáme,“ upozornila Kimlová.