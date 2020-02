Klima v Evropě se prudce mění. Letošní leden byl nejteplejší od roku 1981

Celosvětová průměrná lednová teplota překonala tu dosud rekordní z roku 2016, i když jen o 0,03 stupně Celsia. Leden 2020 byl na světě o 0,77 stupně Celsia teplejší než průměr let 1981 až 2010.

V Evropě byl dosud nejteplejším lednem první měsíc roku 2007. Letošní lednový průměr rekordní hodnotu překonal o 0,2 stupně.

📢 January #temperature highlights from #Copernicus #C3S:



🌡️In Europe, last month was the warmest January in our record, at 3.1°C warmer than the 1981-2010 average

🌡️Globally, it was warmest January in our record, but only barely warmer than 2016



