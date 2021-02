Němečtí meteorologové také varují před extrémy, sníh může zablokovat cesty

Varování se týká zejména severní části země, kde by mohlo od dnešního večera do noci na pondělí napadnout až 40 centimetrů nového sněhu a mohly by vzniknout více než metrové závěje. Meteorologové doporučují, aby se lidé vyhýbali jízdě autem.

Na severu Německa již také byly preventivně zrušeny některé vlakové spoje. "Začíná to relativně klidně, ale očekáváme velmi turbulentní víkend," citovala DPA mluvčího meteorologické služby.

Zatímco lidé na severu Německa čelí mrazivému počasí, na jihu země se podle meteorologů mohou těšit na jarní teploty. Teplotní rozdíly mezi severem a jihem Německa by se tak mohly pohybovat kolem 20 stupňů Celsia, napsala DPA.