Podrobná předpověď počasí na Vánoce: Jaké nás čekají svátky?

Technická recese, recese, zpomalení ekonomiky, oslabení poptávky, propouštění, nižší HDP… a tak by se dalo pokračovat. Pojmy z posledních dní konce roku 2022 naznačují, že se česká ekonomika vlivem soukolí nejen domácích, ale i globálních událostí necítí dobře. Všichni vidí, že hodnota inflace dosahuje rekordních hodnot, ceny energií, potravin, ale i všeho ostatního rostou doslova před očima a navíc, na co upozorňují někteří tuzemští ekonomové, vysoké je i tzv. inflační očekávání. To totiž může - bez ohledu na skutečnou hodnotu inflace - výrazně ovlivnit nejen spotřebitelské chování, ale i rozhodování byznysmenů a firem, které pak ekonomiku mohou ještě více oslabit. Co to ale vlastně znamená být v recesi?