Pravé letní počasí si vzalo pauzu. Meteorologové naznačili, kdy se vrátí

Vstoupili jsme do posledního ryze červencového týdne, v jehož průběhu bude počasí pro mnoho lidí zklamáním. Na léto totiž nebude moc teplo. Už příští týden ale přijde změna, vyplývá z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Podle meteorologů dojde v tomto týdnu k výraznému poklesu teplot, kdy se průměrné týdenní teploty dostanou pod normál. V posledním červencovém týdnu má však následovat oteplení, teploty zamíří do nadprůměrných hodnot.
"V první polovině srpna by měl převládat spíše chladnější ráz počasí s teplotami na rozhraní průměrných a podprůměrných hodnot. Období od začátku poslední dekády července do poloviny srpna jako celek bude pravděpodobně teplotně průměrné či slabě podprůměrné," uvedl hydrometeorologický ústav.
Probíhající týden přinese i podprůměrné množství srážek. Následně se očekávají týdny s úhrny kolem hodnot obvyklých pro tuto roční dobu.
"Vzhledem k tomu, že jsme v období s převážně konvektivními srážkami a bouřkami, množství spadlých srážek může být regionálně velmi rozdílné. Přepokládá se, že celé období od 20. července do 16. srpna skončí jako srážkově průměrné," dodali meteorologové.
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Zdroj: Libor Novák