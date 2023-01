Předpověď počasí do konce února: Meteorologové řekli, jak bude pokračovat zima

Brazílie nedodá Ukrajině munici pro zbraně německé výroby - protivzdušné systémy Gepard a tanky Leopard. Řekl to po pondělním jednání s německým kancléřem Olafem Scholzem brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, píše agentura EFE. Lula by naopak chtěl vytvořit skupinu zemi, která by vyjednávala s Ruskem a Ukrajinou o míru.