Výhled počasí na další červencový týden. Teploty porostou

První červencový víkend nepřinese rekordně teplé počasí, jaké panovalo během posledních červnových volných dnů. Návrat tropů se neočekává ani v druhé polovině příštího týdne. Maxima ale dosáhnou třicítky, naznačuje výhled Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové v druhé polovině příštího týdne očekávají polojasno až jasno. Oblačno může být na severu a severovýchodě republiky, přeháňky ale budou jen ojedinělé. Odpolední maxima mají postupem času stoupat, až vyšplhají z 24 až na 30 °C.
Výhled pro ČR od čtvrtka do soboty:
Čekáme polojasno až jasno. Zejména na severu a severovýchodě bude až oblačno a zpočátku se místy, postupně už jen ojediněle vyskytnou přeháňky nebo déšť. Nejnižší noční teploty 13 až 8 °C, ve čtvrtek v Čechách až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C, postupně 25 až 30 °C.
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Zdroj: Libor Novák