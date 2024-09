Výhled počasí na první podzimní týdny. Extrémy jako v září se nečekají

Podle meteorologů se ve srovnání s předchozími třemi týdny, kdy Česko zažilo nebývalá vedra v úvodu září i nebývale deštivou a chladnou epizodu, v následujícím období ustálí kolísavý charakter teplot.

"V prvních dvou týdnech nás čekají teploty kolem dlouhodobého normálu, v dalších dvou týdnech od 7. do 20. října by se potom měly pohybovat slabě nad normálem. Období od 23. září do 20. října jako celek by mělo skončit teplotně v normálu nebo slabě nad normálem," uvedl ústav v aktuálním výhledu.

Experti zmínili, že po srážkově rekordním týdnu od 9. do 15. září se úhrny dostaly do normálu. Trend má pokračovat i tento týden. "Poté by měl následovat sušší týden s lehce podnormálním úhrnem. Poslední dva předpovědní týdny by měly skočit jak normální. Za období 23. září do konce druhé říjnové dekády by mělo spadnout normální množství srážek," konstatovali meteorologové.