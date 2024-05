Češi ve třetím zápase na MS poprvé padli. Po bojovném výkonu prohráli se Švýcary až na nájezdy

Úvod duelu byl z obou stran opatrný, přičemž byl přerušován častými postaveními mimo hru. Švýcaři od začátku ukazovali, že to český tým nebude mít jednoduché a nebyla tak nouze ze strany Švýcarů o jejich napadání při českých rozehrávkách. Svým taktickým pojetím zápasu pak Švýcaři nedovolili Čechům usazovat se příliš dlouho v jejich obranném pásmu. Skutečně to byly hokejové šachy v té nejvyšší kvalitě, a proto po třinácti minutách hry nemohlo nikoho překvapit, že oba týmy měly pouze po třech zakončeních. Pak ale přišlo na řadu české oslabení po vyloučení kapitána Červenky a právě tehdy poznali kvalitu nové švýcarské akvizice Kevina Fialy. Tento švýcarský reprezentant s českými kořeny hned po pondělním příjezdu do Prahy se pohybem od mantinelu zleva dostal v útočné švýcarské třetině ke kotouči a proti gólmanovi Dostálovi se nemýlil, 1:0 pro Švýcarsko. Jinak ale po většinu duelu, stejně jako proti Finsku, brankář Dostal chytal naprosto s přehledem.

Po návratu na po první pauze byla na českých reprezentantech vidět daleko větší odvaha. Nejenže se dostávali k nebezpečnějším zakončením, ale rozvířili po ledě i svůj pohyb, ovšem dlouho se Čechům nedařil najít na švýcarskou obranu ten správný recept. A tak když se to nedařilo ryze hokejově, přestože pře 30. minutou byla pasáž, v níž létaly puky kolem švýcarské branky, ale žádný z nich nenašel potřebný cíl, probudilo pražské publikum mužstvo alespoň boxerskými dovednostmi. Ve 35. minutě se tak do sebe pustili Beránek s Kurashevem a když pak pět vteřin na to vyloučili rozhodčí – jinak opět chybující, jak je na letošním MS zvykem – navíc jednoho ze Švýcarů, dočkali se i Češi přesilové hry. A vzrůstající slyšitelné podpory z hlediště. V této přesilovce svůj druhý gól na turnaji přidal Stránský a bylo vyrovnáno, 1:1.

I tentokrát českému duelu na MS přihlížela do posledního místečka zaplněná O2 Arena, která viděla snažící se mužstvo o ten tolik kýžený druhý bod, jenže ofenzivně to v tomto z českého pohledu zkrátka nebylo ono. Naopak třetí třetinu pozapomněla česká obrana na Kurasheva, který ale naštěstí přestřelil. Šanci skórovat do odkryté klece měl Flek, ale zamezil tygří skok gólmana Genoniho, jenž tak odčinil svoji chybnou rozehrávku. Rozhodnout mohl svou druhou trefou v zápase ještě Stránský, jenž ale z mezikruží v závěru netrefil. I díky stále připravenému brankáři Dostálovi podat stoprocentní výkon tak postupem času došel zápas do prodloužení. V něm měli největší možnost ukončit střetnutí Švýcaři díky početní výhodě po dalším kontroverzním vyloučení, tentokráte Kempného za vražení na hrazení.

Stává se i zvykem, že když duel přímo v areně sleduje český prezidentský pár, dojde duel až do nájezdů. A i v něm jako první Švýcar ukázal svou kvalitu Fiala. A zatímco se na české straně trefil pouze jediný český kanonýr tohoto duelu Stránský, k Fialovi se během pěti sérií přidal ještě Kurashev a rozhodl tak o švýcarském vítězství.

Konečný výsledek zápasu hokejového MS (13.5.2024):

SKUPINA A (Praha):

Česko – Švýcarsko 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 36. M. Stránský (D. Špaček, Červenka) – 14. Fiala (Hischier, Josi), rozhodující sam. nájezd Kurashev. Proměněné nájezdy: M. Stránský – Fiala, Kurashev. Neproměněné nájezdy: O. Kaše, Tomášek, Červenka, Flek – Andrighetto, Loeffel, Josi. Rozhodčí: Ansons (Lot.), Schrader (Něm.) – Durmis (SR), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 17 413

Česko: Dostál – Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, D. Špaček – O. Kaše, L. Sedlák, Červenka – D. Kubalík, Tomášek, Palát – M. Stránský, Kämpf, D. Voženílek – Flek, Kondelík, O. Beránek. Trenér: Rulík

Švýcarsko: Genoni – Glauser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Loeffel, Marti, Fora – Ch. Bertschy, Hischier, Fiala – Andrighetto, Jäger, Niederreiter – Simion, Senteler, Herzog – Ambühl, Thürkauf, Kurashev. Trenér: Fischer