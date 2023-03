FAČR se dohodla na nové smlouvě s LFA. Obě asociace spolu řešili i prodej televizních prá

„Podpis smlouvy se dá považovat za klíčový okamžik. Stávající smlouva z roku 2016 zastarala v mnoha ohledech, proto se nastartovalo jednání. Obě strany měly své vyjednávací týmy, ne vždy to bylo jednoduché, ale korektní," uvedl šéf českého fotbalu Fousek na páteční tiskové konferenci představující novou Rámcovou smlouvu, která je tak uzavřena na dalších osm let, pokud se tedy využije zmiňovaná opce. „Máme vzájemné vztahy zakotveny smluvně, ne všechny svazy to tak mají. Někde to řeší memorandem. Myslím, že smlouva je po všech směrech vyvážená," pokračoval Fousek.

Šéf LFA Dušan Svoboda pak nechodil kolem horké kaše a na úvod hned uvedl, že vše se točí kolem peněz. „Žádné tajemství, že všechno je o penězích. Došli jsme ke správné rovnováze v příslušných parametrech. Navazujeme na starou smlouvu, která ještě platí do konce června 2023," řekl Svoboda a prozradil tak následně, jak budou parametry nově nastaveny. „LFA bude přispívat FAČR každý rok částkou sedm milionů korun, a k tomu 5% podílem z výnosu LFA z částky nad 250 milionů korun za sezonu. Naopak liga získá podíl 10 % z výsledků reprezentačního A týmu v Lize národů a 15 % z bonusu za postup na EURO a mistrovství světa. To znamená, že z komerčního úspěchu LFA bude profitovat FAČR, a ze sportovního úspěchu seniorské fotbalové reprezentace bude profitovat LFA. V zájmu všech ligových klubů tak bude maximálně vycházet vstříc reprezentačním potřebám."

Kromě Rámcové smlouvy se pak obě strany dotkly při svých jednáních i o budoucnosti prodeje televizních a marketingových práv, přičemž nejbližší ostře sledovaný tendr na televizní práva se bude týkat obdobím počínaje sezónou 2024/25 a bude vypsán v nejbližších týdnech. Už jen do konce června příštího roku totiž má tato práva ve svém držení společnost Pragosport, která za ně ročně platí kolem 150 milionů korun. „Další krok bude příští týden podpis se společností Deloitte, která bude mít poradenský mandát. Naším cílem je, abychom do konce září měli tendr uzavřený a vyhlášený," sdělil k tomu další plány Svoboda a pokračoval: „S hodnotou mediálních práv nemůžeme být spokojeni. Každopádně když nebude hodnota minimálně dvojnásobná proti dnešku, budu to považovat za velký neúspěch. Věřím, že to bude více."

Nový vlastník televizních a marketingových práv by pak měl být nápomocen i při vývoji tolik potřebné kalibrované čáry při posuzování těsných ofsajdů. „Naším cílem je kalibrovanou čáru do ligy přivést. Potřebujeme i součinnost technologických zajišťovatelů přenosů, ale jak přesně to bude, zatím není popsáno. Naším cílem musí být, aby nejpozději od sezony 2024/25 kalibrovaná čára byla," přeje si Svoboda.

Dodejme, že LFA, která nejenže řídí první dvě nejvyšší fotbalové soutěže, ale má pod sebou i disciplinární komisi, bude od sezóny 2024/25 nově řídit i český fotbalový pohár, který tak převezme z rukou FAČR.