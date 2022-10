Dojde ke změnám účastníků letošního MS v Kataru? V ohrožení je Írán a Tunisko

Co se týče Tuniska, tak v jeho případě organizaci FIFA vadí možné vměšování státu do chodu národní fotbalové asociace. Reaguje tak na nedávná slova tuniského ministra sportu Kámila Dadžuíchího o tom, že může klidně několik federálních činovníků včetně bvedení tamního fotbalu.

FIFA tak už zaslala do Tuniska dopis v němž upozorňuje na možné porušení pravidel, pokud by se k tomuto kroku mistr sportu nakonec uchýlil. "Porušení může být potrestáno řadou sankcí včetně vyloučení příslušného svazu," píše se v dopise jenž napsal konkrétně Kenny Jean-Marie, ředitel FIFA pro členské asociace.

Dodejme, že Tunisko se nachází v rámci světového šampionátu ve skupině společně s Dánskem, Austrálií a Francií.

Po vyloučení Íránu z MS volá Ukrajina. I kvůli dronům

Tunisko pak není jedinou zemí, ktreé hrozí ještě před šampionátem vyloučení z něj. V poslední době sílí hlasy i proti Íránu a to především z Ruskem okupované Ukrajiny. Šéf tamního fotbalu Andrij Pavlenko se totiž v rozhovoru pro německý televizní pořad Sportschau nechal slyšet, že by měl Írán MS v Kataru opustit kvůli "opakovanému porušování lidských práv v zemi".

"Každý je zodpovědný za to, co se děje v jeho zemi. Navíc jsou představiteli státu, který všichni považují za globální hrozbu," uvedl konkrétně Pavlenko a poukazoval ta na probíhající protesty v Íránu, které začaly v září po smrti studentky, která neměla na sobě hidžáb.

Dalším důvodem pro vyloučení Íránu z MS je i jeho zapojení do rusko-ukrajinského konfliktu. Před časem šéf klubu Šachtaru Doněck Segej Palkin uvedl následující: "Zatímco si bude íránské vedení s potěšením vychutnávat zápasy svého národního týmu na mistrovství světa, budou Ukrajince zabíjet íránské rakety a drony. Bylo by to spravedlivé rozhodnutí, které by přitáhlo pozornost světa k režimu, který zabíjí své nejlepší lidi a pomáhá zabíjet Ukrajince."

V térto souvislosti připomeňme, že před několika dny šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov sdělil, že Rusko využilo k útokům na Ukrajinu přes 330 dronů íránské výroby Šáhed-136 a kromě toho do Ruska Írán dodá i 1700 bezpilotních letounů.