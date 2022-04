Emoce mezi Atléticem a Citizens byly i po zápase. Nakonec to přišla řešit i policie

Kvůli šarvátce mezi hned několika a hráči i členy realizačních týmů, která započala po již zmiňovaném ostrém zákroku Felipeho na obránce hostů Fodena jen krátce před vypršením základní hrací doby, byl donucen německý sudí Daniel Siebert nastavit až dvanáct minut.

Duel skončil nakonec bezbrankovou remízou, což tedy posunulo mezi nejlepší čtyři týmy soutěže Manchester City. Emoce však ale neutichly ani po závěrečném hvizdu a pokračovalo se v šarvátkách i při odchodu do šaten. Na dostupných televizních záběrech je vidět, že velmi aktivní je v těchto šarvátkách Šime Vrsaljko. Tento obránce Atlética totiž v jeden moment hodil lahev na jednoho ze soupeřů. Španělský celek neunesl, že ten anglický použil jeho stategii z prvního zápasu a tentokrát to tedy byli svěřenci Pepa Guardioly, kteří zdržovali.

"Byli to ale oni, kdo ztrácel čas a dostával se do absurdních střetů. Víme, jací jsou, a vždy dělají to samé. Není hezké vidět takové střety, ale je z toho mnoho povyku pro nic. Myslím, že jim to nepomohlo, protože byli v nejlepší fázi hry," komentoval celou situaci podle agentury Reuters obránce Manchesteru City Aymeric Laporte.

Co se týče samotného kouče Manchesteru City Pepa Guardioly, tak ten se nechtěl po zápase jakkoli bavit o nějaké taktice zdržování ze strany jeho svěřenců. To záložník Rodri má za to, že čas od času je potřeba k takové hře sáhnout. "Když jste vzadu zamčení a zbývá pět nebo deset minut, musíte si pomoct i jinými zbraněmi. Nejsem zastánce toho, abychom to dělali celý zápas. Jen příležitostně. Ale co se stane na hřišti, na něm také zůstane. Na oba týmy byl velký tlak," nechal se slyšet konkrétně.

Dodejme, že v semifinále Ligy mistrů se Manchester City utká s dalším madridským celkem a to s tím nejslavnějším, s Realem. Druhou dvojici tvoří Liverpool s Villarrealem.