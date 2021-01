Roman Berbr už opustil vazební věznici. Bude tak stíhán na svobodě

Poté, co byl v úterý z vazby propuštěn již bývalý sportovní ředitel druholigového Slavoje Vyšehrad Roman Rogoz, byl právě Roman Berbr posledním obviněným, který byl ještě pořád ve vazbě. Do ní Vrchní soud v Praze poslal vedle těchto dvou hlavních aktérů kauzy v říjnu loňského roku ještě rozhodčího Tomáše Grimma a domažlického funkcionáře Michala Káníka. Ti se však rozhodli hned z kraje s vyšetřovateli spolupracovat a tak se záhy oba dva z vazby dostali.

Na uvalení do vazby se jak Rogoz, tak Berbr stěžovali u Obvodního soudu v Praze 6, ten oběma nakonec vyhověl. Rogozovi dal za pravdu v tom, že aktuálně je na to špatně jak zdravotně, tak psychicky, ale i tak se podle všeho rozhodl s vyšetřovateli spolupracovat. Svědčí o tom především ten fakt, že státn zastupitelství nepožádalo o prodloužení tříměsíční vazební lhůty v jeho případě, stejně jako v případě Romana Berbra. Oba nicméně byli uvaleni do vazby pro to, aby neovlivňovali svědky.

Roman Berbr vyšel ze dvěří vazební věznice na pražském Pankáři krátce po druhé odpoledne s taškou se svými osobními věcmi. Následně nasedl do připraveného auta a v doporovodu dvou mužů odjel.

Připomeňme, že vše začalo policejním zátahem 16. října na strahovském síle FAČR a nejen tam. Detektivové zasahovali také v Plzeňském krajském fotbalové svazu, stejně jako u Romana Berbra doma. Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že v nejnovější fotbalové kauze vše řídil organizovaná zločinecká skupina, jeíž součástí byl i sám Berbr. Výsledky zápasů měly být ovlivňovány nejen za účelem postupu Slavoje Vyšehrad do druhé ligy, ale i za účelem sázek. Ty by se měly v případu týkaz i zápasů první ligy a českého poháru.

Roman Berbr měl pak vedle všeho i zasahovat do nasazování sudích na jednotlivé zápasy, kvůili čemuž po vypuknutí kauzy rezignovala i celá komise rozhodčích v čele s Jozefem Chovancem. Mimochodem, co se týče rezignací, tak Berbr rezignoval z vazby na všechny své funkce v tuzemském fotbale, stejně tak učinila i jeho životní partnerka Dagmar Damková, jež ukončila svou činnost i v UEFA.