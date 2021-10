Šilhavý má další probblém. Tréninku se nemohl zúčastnit Holeš a je otázka zda nastoupí

Tato zpráva navíc přichází poté, co v předešlých dnech musel realizační tým přestat počítat jak s Vladimírem Coufalem, tak i se třemi slávisty (obránce Jan Bořil a záložníci Lukáš Masopust a Petr Ševčík). Místo ně se tak dodatečně do nominace na říjnový reprezentační sraz dostali obránci Tomáš Wiesner s Milanem Havlem a záložníci Jaromír Zmrhal s Janem Kopicem.

„Máme lehké zdravotní problémy. Tréninku se nezúčastní Tomáš Holeš. Uvidíme, co na jeho stav zítra řeknou doktoři. Jinak všichni ostatní jsou k dispozici, věřím, že už všechno zvládneme," nechal se ve čtvrtek slyšet kouč Jaroslav Šilhavý, jenž tak nemá v těchto určitě lehké spaní.

Nejvíce českého stratéga však mrzí, že k dispozici nebude mít krajní obránce Coufala a Bořila. Nyní tak po nejasnostech kolem Holeše tak na těchto pozicích přichází do úvahu dvojice Matějů-Wiesner. „Když se skládá nominace, už si člověk sestavu tak nějak připravuje. Když pak přijdou omluvenky, člověk musí reagovat jinak. O to je to složitější. Na druhou stranu hráči, kteří se teď dostanou do hry, se mohou předvést a ukázat, že na to mají. Třeba si řeknou o stálé místo a vznikne větší konkurence," doufá v lepší zítřky Šilhavý.

Ten tak ještě den před utkáním neví, v jaké sestavě nakonec Češi proti Velšanům v přímém souboji o druhé místo, které zaručuje účast v baráži. „Ještě se rozhodujeme, uvažujeme. Po tréninku určíme, jak bude složení krajních obránců vypadat. Celkově otazníků v sestavě zase tak moc není, neviděl bych to tak dramaticky. Čekáme, jaký bude zdravotní stav, pak se rozmýšlíme ještě asi na dvou postech. Jinak je to dané," dodal.