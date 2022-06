Třaskavý transfer mezi Ostravou a Spartou. Baník se zlobí na osmnáctiletého Kukučku

Samotný fotbalista, jenž byl součástí ostravského A-týmu již od svých šestnácti let, si pochopitelně přestup do lukrativnějšího klubu pochvaluje. Věří, že ve Spartě dostane daleko více příležitostí než za ostravský A-tým, za který nenastoupil kvůli dlouhodobému zranění. „Je to skvělé. Pro mě je Sparta velká výzva a jsem moc rád, že tady můžu být. Určitě se pokusím co nejdříve stát platným členem A-týmu, abych mohl bojovat za Spartu," nechal se slyšet Kukučka, jenž se dostává do tréninkového tempa.

Ostravské vedení přidává k tomuto transferu pikantní informace. Nejprve totiž s hráčem dlouho jednalo o prodloužení kontraktu. "Odmítl u nás podepsat novou smlouvu a naopak se upsal na Letné. Baník s hráčem, který se stále zotavuje z dlouhodobého zranění kolena, v minulých měsících několikrát neúspěšně projednával prodloužení kontraktu. Hráč se však rozhodl v klubu nepokračovat a jeho příchod dnes oznámila Sparta," uvedl klub na svém webu.

Už koncem dubna bylo jasné, že Kukučka změní v nejbližších týdnech dres. Samotný majitel Baníku Ostrava Václav Brabec k tomto případu tehdy řekl: „K čemu došlo, je pro mě osobně velkým lidským zklamáním."

Připomněl, že během hráčovy rekonvalescence již několikrát klub nabízel možnost prodloužení smlouvy tak, aby mu díky tomu pomohl finančně pokrýt nejen léčebnou terapii, kterou podstoupil na léčebné klinice v Německu. „Zklamání je pro mě o to větší, že jsem hráči důvěřoval, byli jsme spolu v osobním kontaktu a nejen z profesního, ale i z lidského hlediska jsem si přál, aby se zase vrátil na hřiště. Neváhal jsem vynaložit nemalé finanční prostředky, nemluvě o tom, že jsme mu samozřejmě po celou dobu rekonvalescence hradili plnou mzdu. Sparta nám nicméně teď oznámila, že s hráčem zahájila jednání o přestupu, a tím věc považujeme za uzavřenou. Je to pro mě velké zklamání a poučení pro příště," dodal Brabec.