Uskuteční se návrat Neymara do Barcelony? Na druhé misce vah jsou stovky milionů

Nyní se Neymar rozhoduje mezi dvěma variantami. Buďto odejít do Barcelony, kde si ho přejí, a nebo zůstat v Paříži. V těchto chvílích to vypadá spíše na pařížskou variantu. Jednak by totiž příchodem do Barcelony znamenal pokles jeho ročního platu o desítky milionů eur a jednak mu pařížský zaměstnavatel nabízí novou lepší smlouvu.

To vylepšení by spočívalo v tom, že by dojít k vylepšení smlouvy na až neuvěřitelných 50 milionů eur za sezónu, přičemž ještě k tomu by dostal dalších 14 milionů eur od katarského sponzora z oblasti bankovnictví. Celkem by si tak Neymar přišel na 1,8 miliardy korun). Alespoň tak o tom informuje španělský deník Mundo Deportivo.

Znamenalo by to, že by Neymar bral v podstatě stejné peníze v Paříži jako v současnosti bere Lionel Messi v Barceloně. A tak nikoho nemůže překvapit, že stejný balík peněz nemůže Neymarovi nabídnout. Jak uvádějí španělská média, katalánský klub má v úmyslu Neymarovi nabídnout smlouvy ve výši 20 milionů eur (v přepočtu něco přes půl miliardy korun).

Na druhou stranu, v minulosti se Neymar nechal několikrát slyšet, že by se rád vrátil na Pyrenejský poloostrov a co se týče jeho dosavadního angažmá v Paříži, tak zde stále nezískal vytouženou ušatou trofej pro vítěze Ligy mistrů.

V posledních dnech se hodně mluví o Barceloně a z její strany chystaných nákupech, přičemž oznámila, že nabízí k prodeji skoro všechny své hráče kromě trojice Messi, Ter Stegen a De Jong. Mluví se třeba hodně o příchodu argentinského fotbalisty Lautara Martíneze z Interu Milán.