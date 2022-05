Česko vs. Lotyšsko třetina po třetině: Vynikající úvod! Aktivní Češi vedou 3:0

Aktualizováno 19:47 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Čeští hokejisté ve čtvrtek večer nastupují k dalšímu zápasu na letošním světovém šampionátu, tentokráte proti Lotyšsku. Svěřenci kouče Kariho Jalonena by rádi odčinili ostudnou úterní porážku s Rakouskem a dopomoci by jí k tomu měla i nová posila z NHL David Pastrňák. Ten se objeví v první formaci s kapitánem Romanem Červenkou a Davidem Krejčí. A není to jediná změna v sestavě českého týmu. Pastrňák se ukázal již v úvodu, kdy se postaral o první střelu, ta šla ale mimo. Po 17 vteřinách hry pak měl Pastrňák po vyhraném buly v útočném pásmu nebezpečnější zakončení z mezikruží, mířil do gólmana Merzlikinse. O první střelu soupeře se postarala jejich nová hvězda z NHL Rubins. Češi se snaží hrát v úvodu aktivně, od moré tentokrát střílel Kempný, byl vychytán. Následovala divoká pasáž, během které nejprve zahrozil Džerinš, za chvíli zase na druhé straně Hronek. Nakonedc se Čechům podařilo otevřít skóre, když Hertl střílel, Marzlikins vyrazil před sebe a Hynek Zohorna se pak před gólmanem dostal k puku a zasunul jej do branky. Následně hráli Češi přesilovku, ve kterém Lotyše zamáčkli k jejich brance a po sérii náhravkách se střelou z úhlu prosadlil Červenka, 2:0. A skvělý úvod pokračuje dál, třetí branku přidal Michael Špaček bekhendem mezi betony, 3:0. Následně to zkoušeli Hertl se Šimkem svými pokusy od modré. Čechům se daří držet kotouč, zabydlovávat se v útočném pásm a tam dělat Lotyšům problémy. Pastrňák poté, co vpohodě obešel obránce to zkoušel krosem, který málel dojel až do odkryté klece. Jak si tak pozměněný český tým vede s Lotyšskem, to sledujte od 19:20 třetinu po třetině na EuroZprávy.cz.