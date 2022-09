Hertl se Šimkem nesouhlasí s postojem vlády. Chtějí s Rusy do Prahy, jinak ne

Není ale divu, že takový San Jose úplně nenašel u české vlády pochopení, jelikož v jeho širším kádru se nachází hned několik ruských hokejistů a to konkrétně Alexandr Barabanov, Jevgenij Svečnikov, Daniil Guščin, Timur Ibragimov, Artěmij Kňazev a Nikolaj Knyžov. V týmu Nashvillu se pak nachází trojice Rusů Jaroslav Askarov, Jakov Trenin a Jegor Afanasjev.

Co se tedy před několika měsíci s velkou pompézností oznamovalo, tedy že nová sezóna NHL bude zase jednou začínat mimo jiné i v Praze, to teď je ve velkém ohrožení. Své rozhořčení nad doporučením ze strany české vládfy už vyjádřilo vedení klubu San Jose, konkrétně generální manažer Mark Grier. „Fungujeme jako jeden tým. To, co se ve světě děje, není chyba hráčů. Neudělali nic špatného, proto si nemyslím, že by za to měli být trestáni. Takže do Prahy buď pojedeme všichni, nebo nikdo," sdělil rezolutní postoj.

A stejného názoru jsou i zmińovaní čeští legionáři v týmu Sharks. „Stojíme za nimi, obzvlášť za Barbiem (Barabanovem). Sehrál jsem vedle něj minulou sezonu spoustu zápasů, je to skvělý kluk. Situace je těžká. Ale není to chyba hráčů, neměli by být trestáni. Je to jeden z nejmilejších kluků, jaké znám," nechal se slyšet pro server San Jose Hockey Now Tomáš Hertl.

Jeho parťák Radim Šimek partu také názorově netrhá. „Jasně, že (Grierova slova) podporuji. Když bude muset zůstat doma Barbie, zůstaneme všichni. Nesouhlasím s válkou. Ale Barbie není součástí války," uvedl.

Je známo, že zatímco na nejrůznějších mezinárodních sportovních kolbištích mají Rusové vstup zakázán, v rámci tenisových profesionálních turnajů a právě kanadsko-americké NHL se však ruští sportovci objevovat mohou.