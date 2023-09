Jágr povolal do kladenského realizačního týmu novou posilu. Voráček pomůže jako mentor

Spolupráci s Jakubem Voráčkem potvrdil klubový sportovní manažer Jiří Burger. „Kubovi jsme nabídli, jestli by chtěl Kladnu trenérsky vypomoci, a těší nás, že přijal,“ nechal se slyšet pro kladenské webové stránky. Kromě toho, že bude působit jako mentor, bude mít Voráček další důležitou funkci.

„Seběhlo se to rychle a bylo to i trochu překvapení. Volal jsem si s Džegrem (Jaromírem Jágrem) a dohodli jsme se na nějaké formě spolupráce. Pro mě to bude nová zkušenost a doufám, že Kladnu pomůžu,“ přiblížil genezi vzniku jeho spolupráce s hokejovým Kladnem sám Voráček.

Připomeňme, že ten je kladenským odchovancem, který hrál kanadsko-americkou NHL od roku 2006 a odehrál tam celkem 1058 duelů. Během nich pak zaznamenal 223 gólů a 583 asistencí. Co se týče zámořského play-off, tak v něm nastoupil k 49 zápasům, ve kterých nasbíral 28 kanadských bodů (9 gólů a 19 asistencí).

Naposledy pak tento hokejista se zkušenostmi ze šesti světových šampionátů, olympijských her a Světového poháru, působil v Columbusu, kde nastoupil k pouhým jedenácti zápasům. Columbus ho ale přidal následně na listinu dlouhodobě zraněných hráčů, když se u Voráčka projevily problémy s otřesem mozku. Nakonec byl v březnu tohoto roku vyměněn do Arizony, ale dosud za ni nenastoupil a podle posledních informací se tak nestane ani v následující sezóně zámořské soutěže.