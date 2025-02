Mužská tenisová jednička Sinner si dá pauzu. Stopku za doping si dohodl

Jen pro připomenutí, inkriminovaný dopingový nález proběhl u Sinnera loni v březnu po turnaji v Indian Wells, oproti zvyklostem ale nadále v kolotoči turnajů ATP pokračoval, a to především proto, že uspěl se svým tvrzením, že se mu látka do těla dostala na základě masáže z rukou fyzioterapeuta. Kromě toho se navíc o tomto nálezu začalo naplno hovořit až koncem srpna.

Právě proti tomuto postupu Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) se rozhodla mezinárodní sportovní arbitráž CAS odvolat s tím, že poslední informace hovoří o tom, že slyšení v tomto případě by se mělo konat 16. a 17. dubna. Nyní je všechno jinak a toto slyšení se nakonec konat nebude.

"Přijali jsme vysvětlení, které už zaznělo u prvního rozhodnutí. Pan Sinner neměl v úmyslu podvádět, klostebol se mu dostal do těla bez jeho vědomí kvůli neopatrnosti jednoho z členů jeho týmu. Navíc látka jeho výkony nijak neovlivnila," sdělila k případu WADA a pokračovala ve svém prohlášení: "Podle pravidel za pochybení členů týmu nese odpovědnost hráč, ale s ohledem na výjimečné okolnosti případu je tříměsíční zastavení činnosti odpovídajícím trestem. Po dohodě jsme proto odvolání k CAS stáhli."

Italský tenista byl terčem kritiky za to, že ITIA k němu přistupovala naprosto jinak, než kdyby se jednalo o tenistu z nižších příček světového žebříčku. Zvlášť, když mezitím mohl klidně hrát na US Open a Australian Open, které ovládl. Teď věří, že dohodou vše definitivně míří ke konci. "Visela nade mnou téměř rok s výhledem, že rozhodnutí padne až na konci roku. Pravidla jsou přísná, ale vždy jsem je respektoval včetně toho, že nesu odpovědnost za chování lidí z mého týmu. Navíc vím, že pravidla WADA tady jsou kvůli ochraně sportu, který tolik miluji. Proto jsem přistoupil k dohodě," stojí v tenistově prohlášení k případu.

K němu se taktéž vyjádřila asociace mužského světového tenisu ATP, která poukázala na skutečnost, že WADA uznala neúmyslnost Sinnera v jeho dopování. "Tento případ je důležitou připomínkou odpovědnosti hráčů za pečlivý výběr produktů a ošetření, které oni sami nebo jejich týmy používají," uvedla konkrétně.

Je jistě zajímavostí, že v poslední době se jednalo o druhý podobný případ dopingu týkající se tenisty z první příčky světového žebříčku. Vedle Sinnera mezi muži to samé potkalo mezi ženami Polku Igu Šwiatekovou, která pro změnu měla pozitivní test na trimetazidin. I ona se hájila tím, že šlo o neúmyslný doping a i ona uspěla s tímto tvrzením jak u ITIA, tak u WADA. Látka se jí měla do těla dostat z volně prodejného produktu melatoninu, jehož prostřednictvím řešila potíže se spánkem. A i ona nakonec loni v listopadu přijala tentokrát měsíční stopku.

Bouřlivák Kyrgios kritizuje postup úřadů v těchto případech

Přestože oba tyto inkriminované případy jsou buď vyřešeny nebo míří do finále, u některých ze soupeřů jsou stále živé. Jako třeba u známého tenisového bouřliváka Nicka Kyrgiose. Ten je v komentování těchto případů na svém účtu na sociální síti X velice aktivní. Nebál se tak opět kritizovat postup úřadů.

Poukazuje dlouhodobě na to, že by měly úřady v takovýchto případech jednat se stejným metrem. „WADA uvedla, že by v podobných případech měl následovat trest na jeden až dva roky, ale Sinnerův tým udělal vše pro to, aby trest snížil na pouhé tři měsíce. Bez ztráty titulů, bez odebrání prize money,“ pokračoval Kyrgios a pokračoval: „Smutný den pro tenis. Spravedlnost v tenise neexistuje.“

Je přesvědčen, že mnoha tenistům na okruhu podobné verdikty taktéž nevoní. „Znám hodně tenistů, kteří se cítí stejně. Příští týden plánuji uspořádat živou diskuzi, kde o tom budeme mluvit. Buďte připraveni,“ prozradil bývalý třináctý hráč světa.

Tento držitel sedmi vítězství na okruhu ATP pak pro změnu na svém Instagramu pokračoval následovně: „Pro budoucí generace tenistů – od dneška můžete dopovat, stačí jen ‚nevědět‘. ,Otestujte se pozitivně, projděte si celým vyšetřováním, pak se dohodněte na pohodlném tříměsíčním trestu, neztratíte žádné peníze a jedete dál,“ uvádí nekompromisně.

„Smutný den pro mě – někoho, kdo tento sport hraje od svých 7 let. Bojuji s jedním zraněním za druhým a tomuto sportu jsem dal neskutečně moc. Modlím se, aby děti, které ho budou hrát, šly správnou cestou,“ zakončil Kyrgios svůj komentář.