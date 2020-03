Osud olympiády 2020 nejistý. Pro odložení kvůli COVID-19 se vyslovili i Norové

Norové se na Bacha obrátili po jednání se sportovními svazy ve své zemi. Přidali se tak ke stále rostoucím hlasům, které volají po odložení her.

zdroj: YouTube

V minulých dnech se pro změnu termínu vyslovila řada sportovců nebo předsedové národních olympijských výborů ve Španělsku a Slovinsku. Kvůli celosvětovému šíření nemoci COVID-19 a přijatým opatřením nemají sportovci podle nich možnost se na vrcholnou akci řádně připravit.

Bach ve středu uvedl, že do začátku OH zbývají více než čtyři měsíce a v tuto chvíli není třeba sahat k radikálním rozhodnutím. Podobný názor zastává i předseda ČOV Jiří Kejval, podle něhož by hry v původním letním termínu daly světu naději, že se život vrací do normálních kolejí.

V pátek Bacha podpořil také olympijský výbor USA, který doporučil sportovcům, aby se na soutěže podle možností dál připravovali. S opačným názorem však vystoupil například ředitel plaveckého svazu USA Tim Hinchey.