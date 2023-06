Pražské finále EKL ovládl West Ham se Součkem a Coufalem. Fiorentině lepší výkon nestačil

Už první minuty naznačily, jaký zápas to v Edenu bude. Ve vysokém tempu, bojovný z obou stran, avšak po většinu času opatrný. Byl to West Ham, který se v duelu dostal jako první do šance, když ve 13. minutě jen těsně vedle zamířil kapitán týmu Rice, jinak ale anglický celek po většinu času bránil a byla to naopak Fiorentina, která měla častěji míč na kopačkách a snažila se překonat londýnskou hradbu. Pokoušel se o to třeba ve 26. minutě hlavičkující Milenkovič, leč neúspěšně.

Jakkoli Eden zažil takovou ohromující a famózní atmosféru, jaká se v rámci české ligy nevidí vlastně vůbec, přičemž se o to starali fanoušci obou klubů, jedinou černou kaňkou byla 33. minuta, kdy při rozehrávce rohového kopu byl kelímkem od anglických „rowdies“ trefen do hlavy kapitán Fiorentiny Biraghi, a to tak nešťastně, že mu začala z hlavy téct krev a musel být následně ošetřován. Až do úplného závěru první půle se nic zásadního na hřišti a až právě těsně před odchodem hráčů do kabin se po centru zprava postaral o nebezpečnou hlavičku Kouamé, následně rybičkou dorážející Jovič pak dostal sice míč až do branky, ale gól nakonec neplatil kvůli ofsajdu.

Začátek druhé půle přinesl stejný obrázek hry, opět to byla Fiorentina, která vládla na hřišti s míčem u nohou. Byli to ale nakonec Londýňané, kteří navzdory dosavadnímu průběhu hry jako první skórovali. Stalo se tak v 62. minutě, kdy sudí nařídil po zhlédnutí videa penaltu po ruce Biraghiho, jenž bránil Bowena. Penaltu s přehledem proměnil Benrahma, ovšem vedení „Kladivářů“ trvalo pouze pět minut. Poté, co González sklepl balón Bonaventurovi v šestnáctce, se druhý jmenovaný rozhodl k přízemní střele na vzdálenější tyč a srovnal stav na 1:1.

Odpovědět podobně rychle chtěl na druhé straně Antonio, jenž se dostal do brejkové situace, ovšem tehdy ještě gólman Terracciano nekapituloval. Fiorentina se nadále snažila o obrat v zápase, Mandragora v jedné z příležitostí střílel nad. Ale ani na druhé straně nezůstali při snaze vstřelit vítěznou branku pozadu. A hned dvakrát se o to snažil Souček. Ten nejdříve vyzkoušel sstřelou pozornost Terracciana, ovšem stalo se tak po předešlém odpískaném faulu. Za chvíli to český reprezentant zkoušel z dálky a Terracciano ho opět vychytal, když míč vyrazil na roh.

Recept na Terracciana našel až v 90. minutě Bowen, jenž unikl všem a nakonec gólmana úspěšně přehodil. Fiorentině nepomohlo už ani následné sedmiminutové nastavení, ani příchod Antonína Baráka na hřiště k tomu, aby stav srovnala a dostala tak duel do prodloužení.

V Edenu tak mohla propuknout anglická radost z první evropské trofeje od roku 1965, přičemž oslavy byly dlouhé a v pražských ulicích se protáhly až do ranních hodin.

Finále fotbalové Evropské konferenční ligy v Praze (7.6.2023):

ACF Fiorentina - West Ham United 1:2 (0:0)

Branky: 67. Bonaventura - 62. Benrahma z pen., 90. Bowen. Rozhodčí: Del Cerro Grande - Cebrián Devis, Porrasová Ayusová - Martínez Munuera (video, všichni Šp.). ŽK: Mandragora, Duncan, Milenkovič, Amrabat - Benrahma, Adžuird, Bowen. Diváci: 17 363

Fiorentina: Terracciano - Dodo, Milenkovič, Ranieri (84. Igor), Biraghi - Amrabat, Mandragora (90.+3 Barák) - Bonaventura - González, Jovič (46. Cabral), Kouamé (62. Saponara). Trenér: Italiano

West Ham: Areola - Coufal, Zouma (61. Kehrer), Adžuird, Emerson - Souček, Rice - Paquetá - Bowen, Antonio (90.+4 Ogbonna), Benrahma (76. Fornals). Trenér: Moyes