Reshtenko se postaral o první krasobruslařskou medaili pro Česko z ME po 13 letech

David Holub

20. ledna 2026 21:19

Krasobruslení, ilustrační fotografie.
Krasobruslení, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Pokud se o něčem dá říct, že se někde kruh uzavřel, může to být nečekaný český úspěch na krasobruslařském mistrovství Evropy v anglickém Sheffieldu. Právě odsud totiž přišla během víkendu zpráva o zisku bronzové medaile, která skončila na krku Georgiia Reshtenka. A v čem že spočívá onen příslovečný uzavřený kruh? Jedná se totiž o první krasobruslařskou medaili z evropského šampionátu pro českého reprezentanta po dlouhých 13 letech, přičemž naposledy se takovýto počin podařil Michalu Březinovi, současnému trenérovi Reshtenka.

Už Reshtenkův předešlý krátký program sliboval, že by mohla být velice slušná i jeho volná jízda. Stejně jako v krátkém programu, tak i v této volné jízdě se mohl spolehnout na svoji výtečnou skokanskou formu. Volnou jízdu za zvuků filmové melodie ze snímku „Kingsman: Tajná služba“ zahájil kombinací čtverného a trojitého toeloopu, problém mu nedělal následně ani čtverný salchow a druhý čtverný toeloop. I zbývající skoky a kroky zvládl třiadvacetiletý krasobruslař slušným způsobem a ani minimální vady na kráse Reshtenkovi senzační bronz nakonec nevzaly. Na lepší než bronz to nebylo pak především kvůli piruetám. I tak si ale od rozhodčích nakonec vysloužil osobní rekord v počtu bodů, když dostal konkrétně 159,65 bodu. Jeho výkon byl navíc v rámci odpoledního programu jako ten druhý nejhodnotnější po technické stránce a i proto ho cenný kov nakonec neminul.

Celkově Reshtenko od rozhodčích získal 238,17 bodu a i když průběžně tehdy vedl, ve zbývajícím programu se našli ještě dva lepší závodníci. Pro zlato si nakonec dojel Gruzínec Niko Egadze a stříbro pak získal zkušený krasobruslař Ital Matteo Rizzo.

„Nemám slov, nevěřím tomu. Mám strašně velké emoce, nedokážu je popsat. Nečekal jsem to vůbec, díky celému týmu a všem, kdo mi pomohli,“ nevěřil svému umístění po závodě Reshtenko, který svou radost jako první sdílel se svým trenérem Březinou. „Pro nás to byl strašně velký moment, moc velký. Jsem moc šťastný. Děkuju našemu týmu. Udělali jsme to, z první rozjížďky do top tři na mistrovství Evropy... Nikdy bych tomu nevěřil,“ pokračoval.

Není divu. Vždyť loni na mistrovství Evropy se umístil až jako třiadvacátý, na mistrovství světa pak dokonce až jako jednatřicátý. Na nadcházejících Zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d´Ampezzo se sice Reshtenko neobjeví kvůli tomu, že se na ně loni na podzim nekvalifikoval přes dodatečnou kvalifikaci. Kde však vidět bude, tak to na březnovém domácím světovém šampionátu.

Konečný výsledek ME v krasobruslení (17.1.2026):

Muži – konečné pořadí: 

1. Egadze (Gruz.) 273,00, 2. Rizzo (It.) 256,37, 3. Reshtenko (ČR) 238,27

