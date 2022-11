Soumrak hvězd. Messi s Argentinou prohrál se Saúdy, Lewandowski opět na MS neskóroval. Francie vyhrála

Duel se Saúdy Argentina - a Lionel Messi obzvlášť - nezačali vůbec špatně. Po dvou minutách mohl sám Messi hned skórovat, kdyby se ovšem svým zákrokem nezaskvěl gólman Uvaís. O šest minut později se ke slovu přihlásil videosystém VAR, jenž přišel na nedovolený zákrok v šestnáctce a sudí tak odpískal penaltu pro Argentinu. K té se postavil Messi a bez problémů proměnil, 1:0. Mimochodem, jde o čtvrtý světový šampionát, na kterém se Messi trefil. V prvním poločase se míč v saúdskoarabské brance objevil ještě třikrát, ale ani jeden gól neplatil kvůli ofsajdu i díky poloautomatickému systému.

A to jakoby předznamenalo marnost Argentinců v následujících minutách. Jen krátce po zahájení druhé půle ve 48. minutě se trefil Šahrí střelou k zadní tyči, 1:1. O pět minut později se z hranice šestnáctky nádherně trefil Davsárí. V následujících minutách už nenašli Argentinci recept na kompaktní defenzivu Arabů, a když se k tomu přidal ještě vynikající gólman Uvaís, o senzaci bylo rozhodnuto.

Ve druhém zápase skupiny C tak mohli nečekaného zaváhání favorita využít jiní dravci toužící po postupu ze skupiny, a to Mexičani a Poláci. V tomto utkání se do první příležitosti ve 12. minutě dostal Moreno, tento Mexičan ale hlavičkoval jen nad horní tyč. Do polské svatyně se následně netrefil ani Vega. Pak se Gallardo dostal do úniku, ale ani tehdy gólman Szczesny nebyl překonán. Szczesny držel čisté konto i po přestávce, kdy vychytal Lozana. Rozhodující moment přišel, když byla nařízena penalta pro Polsko po komunikaci s VARem. K rozehrávce se postavila hvězda první velikosti Lewandowski, jenž mohl poprvé v kariéře na MS skórovat, ale ani tentokrát se mu to po prachbídné penaltě nepovedlo. Pak už jen zahrozil na druhé straně Martínez, ale další žádnou šanci už si při velkém boji nikdo nevypracoval a zápas tak skončil 0:0.

Bez branek skončil i duel skupiny D mezi Dánskem a Tuniskem, který příliš mnoho fotbalové krásy nepobral, to Francouzi zahájili svou cestu za obhajobou ve velkém stylu. Sice v duelu s Austrálií nejprve prohrávali, když se v 9. minutě trefil Goodwin ranou pod břevno. Po třinácti minutách hry navíc musel předčasně ze hřiště kvůli zranění kolene Lucas Hernandez a duel tak rozhodně nepobíhal podle francouzských představ. Ve 22. minutě jen těsně minul Duke střelou zpoza vápna. O pět minut později bylo naštěstí pro Francii vyrovnáno, když skóroval Rabiot po Hernandézově centru. A za dalších pět minut už země galského kohouta vedla, když Australané chybovali při rozehrávce a po spolupráci s Rabiotem skóroval pohodlně Giroud. Těsně před pauzou mohl další francouzskou branku vstřelit navíc Mbappé, ale střílel nad.

Těsně po poločase to zkoušel Giroud nůžkami, tehdy ale ještě v historickém zápise Thierryho Henryho nevyrovnal. V 67. minutě byl blízko ke gólu Griezmann, za chvíli se ale z gólu radoval konečně i Mbappé, jemuž pomohla i tyč. Tři minuty na to už přišla konečně i Giroudova radost, jenž vstřelil 51. branku v reprezentaci. Stalo se tak po spolupráci s Mbappém. Francouzi tak s přehledem vyhráli 4:1.

Konečné výsledky zápasů mistrovství světa ve fotbale v Kataru 2022 (22.11.2022):

SKUPINA C:

Argentina - Saúdská Arábie 1:2 (1:0)

Branky: 10. Messi (z pen.) - 48. Šahrí, 53. Davsárí. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Van Boekel (video, Niz.). ŽK: Malkí, Buláihi, Davsárí, Abdal Hamíd, Abad, Uvaís (všichni Saúd. Ar.). Diváci: 88 012

Argentina: E. Martínez - Molina, Romero (59. Lisandro Martínez), Otamendi, Tagliafico (71. Acuňa) - De Paul, Paredes (59. Fernández) - Di María, Messi, Papu Gómez (59. Álvarez) - Lautaro Martínez. Trenér: Scaloni

Saúdská Arábie: Uvaís - Abdal Hamíd, Tambaktí, Buláihi, Šahrání (90.+9 Braík) - Šahrí (78. Ghanám), Kanú, Malkí, Davsárí - Faradž (45.+4 Abad, 88. Amrí) - Buraikán (89. Asirí). Trenér: Renard

Mexiko - Polsko 0:0

Rozhodčí: Beath - Shchetinin, Beecham - Evans (video, všichni Austr.). ŽK: Sánchez, Moreno - Frankowski. Diváci: 39 369

Mexiko: Ochoa - Sánchez, Montes, Moreno, Gallardo - Herrera (71. Rodríguez), E. Álvarez, Chávez - Lozano, Martín (71. Jiménez), Vega (84. Antuna). Trenér: Martino

Polsko: Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszyňski - Krychowiak - Kamiňski, Zieliňski (87. Milik), S. Szymaňski (72. Frankowski), Zalewski (46. Bielik) - Lewandowski. Trenér: Michniewicz

SKUPINA D:

Dánsko - Tunisko 0:0

Rozhodčí: Ramos - Morín, Hernández - Guerrero (video, všichni Mex.). ŽK: Kristensen, Jensen - Chanísí. Diváci: 42 925.

Dánsko: Schmeichel - Andersen, Kjaer (65. Jensen), Christensen - Kristensen, Delaney (45.+1 Damsgaard), Eriksen, Höjbjerg, Mähle - Skov Olsen (65. Lindström), Dolberg (65. Cornelius). Trenér: Hjulmand

Tunisko: Dahmán - Talbí, Maríá, Bronn - Drádžir (88. Káčrida), Schirí, Laidúní (88. Sasí), Abdí - Slimaní (67. Slití), Msakní (80. Madžbrí) - Džabálí (80. Chanísí). Trenér: Kadrí

Francie - Austrálie 4:1 (2:1)

Branky: 32. a 71. Giroud, 27. Rabiot, 68. Mbappé - 9. Goodwin. Rozhodčí: Gomes - Siwela (oba JAR), Phatsoane (Lesotho) - Fischer (video, Kan.). ŽK: Duke, Irvine, Mooy (všichni Austr.). Diváci: 40 875

Francie: Lloris - Pavard (89. Koundé), Konaté, Upamecano, L. Hernandez (13. T. Hernandez) - Tchouaméni (77. Fofana) - Griezmann, Rabiot - Dembélé (77. Coman), Giroud (89. Thuram), Mbappé. Trenér: Deschamps

Austrálie: Ryan - Atkinson (85. Degenek), Souttar, Rowles, Behich - Mooy - McGree (73. Mabil), Irvine (85. Baccus) - Leckie, Duke (56. Cummings), Goodwin (73. Kuol). Trenér: Arnold