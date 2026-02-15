Vitozziová získala ve stíhačce první italské olympijské biatlonové zlato. Voborníková sahala po TOP 10

Po mužském stíhacím závodě jeli svůj stíhací závod v rámci nedělního programu Zimních olympijských her i biatlonistky. Zatímco mezi muži nejlepší Češi uzavírali první dvacítku, v ženském závodě to vypadalo z českého pohledu po většinu času nadějněji, jelikož Tereza Voborníková byla blízko umístění v elitní desítce. To si ale odstřelila dvěma chybami na poslední střelecké položce a nakonec se musela spokojit s 18. místem. Pro nečekané italské zlato si dojela střelecky bezchybná Lisa Vitozziová, která tak pro svou zemi získala první italské olympijské zlato z tohoto sportu.
Ještě po první střelbě to vypadalo, že i tentokrát se v Anterselvě reprezentanti, respektive v tomto případě reprezentantky Norska a Francie. Vedoucí závodnicí po první odjetí ze stadionu byla tehdy totiž Seveřanka Kirkeeidová, která se do té doby přetahovala s Francouzkou Michelonovou. Druhá z ženského sprintu ale musela hned po první střelecké zastávce na dva trestné okruhy.
Voborníkové se naopak úvod střelecky vydařil a to tak, že se dostala do šestičlenné skupiny závodnic bojující o 12. místo. Charvátová s Vinklárkou tehdy odjížděly s jednou chybou na svých kontech a pohybovaly se tak kolem 45. pozice.
Po druhé ležce se poprvé do čela startovního pole vyšvihla domácí reprezentantka Vitozziová, která najela na Kirkeeidovou čtyři sekundy. O další tři vteřiny za touto dvojicí figurovala na třetím místě Jeanmonnotová. Ani na druhé střelecké položce se nemýlila Voborníková a k radosti českých fanoušků byla rázem na dohled elitní desítce.
Přestože na lyžích byla Kirkeeidová ta nejrychlejší, Vitozziová se jí držela nadále jako klíště, přičemž jí k tomu dopomáhala její bezchybná střelba. I proto nakonec Vitozziová mířila do cíle jako první a ještě se při tom stihla poklonit zaplněným tribunám. Norka Kirkeeidová v tomto závodě držela prapor norských favoritů jako jediná vysoko až do konce a nakonec si tedy dojela pro stříbro. Čistá střelba zkrátka znamenala šanci na medaili a protože ji předvedla i Finka Minkkinenová, stala se tak první finskou biatlonovou olympijskou medailistkou od Nagana 1998.
I po třetí střelbě vestoje stále Voborníková živila šanci na umístění v TOP 10, v poslední střelbě ale hned dvakrát chybovala a nakonec dojela do cíle jako osmnáctá, přičemž dvě soupeřky ji ještě stačili předjet mezi střelnicí a cílem. Charvátová kroužila během závodu hned sedm trestných kol, což stačilo pouze až 50. místo, následovaná byla svou krajankou Vinklárkovou.
V sobotu se v italské Anterselvě v rámci Zimních olympijských her jel další biatlonový závod a po pátečním sprintu mužů se tentokrát jednalo o sprint žen. Jednalo se po smíšené štafetě o druhý závod, kterého se zúčastnila Markéta Davidová platící za biatlonovou jedničku mezi českými ženami. Jenže, jak známo, na olympiádě se potýká Davidová s následky svého dlouhodobého problému s vyhřezlými ploténkami a bohužel tak navázala na svůj nepovedený finiš ve smíšené štafetě. Fyzicky na tom zkrátka nebyla dobře ani tentokrát, k tomu se ji nedařilo na střelnici a bylo z toho nakonec až 81. místo. Nejlepší Češkou byla naopak devatenáctá Tereza Voborníková. Závod vyhrála Norka Maren Kirkeeideová před dvěma Francouzkami Michelonovou a Jeanmonnotovou.
Zdroj: David Holub