Pokus s nečekaným výsledkem: Vědci naučili papoušky telefonovat, před přáteli se chlubili i učili

Vědci naučili papoušky telefonovat. A těm se to líbilo Foto: Matthew Modoono/Northeastern University

Vědci z Northeastern University ve spolupráci s kolegy z MIT a University of Glasgow zkoumali, co by se stalo, kdyby se skupina domestikovaných papoušků naučila telefeonovat přes tablety a chytré telefony. Zjistili, že ptákům se videokonferenční hovory líbí a činí je šťastnými.