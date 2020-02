Z ISS se vrátila trojice kosmonautů, je mezi nimi i rekordmanka Kochová

Kochová se už 28. prosince stala rekordmankou mezi ženami, pokud jde o dobu strávenou nepřetržitě ve vesmíru. Na stanici pobývala od loňského 15. března, celkem tedy na oběžné dráze strávila 328 dnů. Do dějin se zapsala také tím, že spolu se svou americkou kolegyní Jessikou Meirovou zvládla tři několikahodinové pracovní výstupy prvního čistě ženského týmu v otevřeném kosmu.

