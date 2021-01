Bez parazitů se příroda neobejde. Biologové představili globální plán na jejich záchranu

"Nalezneme je napříč celým stromem života v každém ekosystému. Parazité jsou jedněmi z nejrůznorodějších a ekologicky nejdůležitějších zvířat na Zemi - ale téměř ve všech případech jsou nejméně chráněni při snahách o zachování ekosystémů a volně žijících živočichů," píší autoři plánu. Požadují proto nejen prohlásit některé z parazitů za chráněné, ale také výrazně posílit výuku o těchto organismech ve školách a povzbudit také zájem široké veřejnosti.

"Většina lidí slyšela o parazitech jen tehdy, když se mluvilo o těch, jež jsou škodliví pro lidi," řekla spoluautorka plánu Kelly Speerová. "Přitom ale neexistuje zdravý ekosystém, který by v sobě neměl parazity," dodala.

Vědcům je dnes známo mnoho důvodů, proč si parazitů vážit. Jedna z hypotéz například tvrdí, že správně fungujícího lidského imunitního systému lze dosáhnout jen po nákaze různými červy. Parazitní druhy vos také například v USA šetří farmářům miliony dolarů ročně, protože likvidují zemědělské škůdce tím, že do jejich těl kladou svoje vajíčka, které následně hmyz sežerou zaživa.

Jen asi jedno procento ze všech známých parazitů přitom napadá člověka. "Jsou to regulátoři populací, jsou základem řady vazeb v potravinových řetězcích a tvoří hodně biomasy v ekosystémech," řekl další autor plánu Colin Carlson. "Jsou jako temná hmota - pohybují se ekosystémy, propojují jednotlivé prvky a hrají zásadní roli, ale nikdy je nevidíme," dodal.

Je těžké přesně vyčíslit, jaké výhody parazité světu přináší, protože ani v dnešní době jednoduše nevíme, kolik jich vlastně je. Vědci se domnívají, že asi 40 procent ze všech živočichů jsou parazité, ale jen zlomek z nich už se podařilo určit, ačkoliv se nachází téměř na každém tvorovi. Biologové proto volají po rychlém zlepšení znalosti vědců o co největším množství druhů parazitů.

Obavy z vyhynutí těchto organismů přitom nejsou neopodstatněné. Parazité čelí stále většímu tlaku kvůli úbytku přirozeného prostředí, klimatickým změnám a vymírání svých hostitelů. "Realita je taková, že vždy, když vymře například vakovlk, tak nepřijdete jen o něj, a tím pádem o jeden druh. Přijdete o celou řadu druhů," řekl Kevin Lafferty z americké geologické služby USGS. Studie z roku 2017 například předpovídá, že by na zemi mohla do roku 2070 vyhynout až třetina parazitických červů.

V rámci záchrany parazitů, kteří s námi stále přežívají, volají vědci po ambiciózní veřejné osvětové kampani. Nejde přitom o ochranu parazitů škodlivých lidem, jakými jsou například komáři přenášející malárii nebo takzvaní guinejští červi. Cílem vědců je informovat o všech těch ostatních, kteří si podle nich zaslouží větší ohled veřejnosti, než by se na první pohled mohlo zdát. Zvláště o tasemnicích by se podle ekoložky Chelsea Woodové z Washingtonské univerzity mohly točit pořady pro hlavní vysílací čas v televizích. "Už máme týden žraloků (na kanálu Discovery Channel - pozn. ČTK). Myslím, že nastal čas pro týden parazitů," řekla listu The Washington Post.