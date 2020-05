Čeští vědci začali vyvíjet vakcínu proti covid-19

Informace dnes zazněly na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. O vývoj vakcíny se snaží v mnoha zemích, ve fázi studií je i příprava léku.

"Vývoj nemoci může být takový, že nás čeká druhá nebo třetí vlna. Je lepší být připraven," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). ČR se tak podle něj díky svému špičkovému odbornému zázemí řadí do pelotonu několika málo států, které se o vývoj vakcíny pokoušejí.

Je to podle něj i otázka soběstačnosti. "Pokud bude někde vakcína dřív, je otázka, jak bude k dispozici a jakým zemím. Vzhledem k tomu, jak je pandemie rozšířená, bude poptávka obrovská," uvedl Vojtěch.

Pracují na tom pod vedením prof. Adámkové odborníci SZÚ, ÚHKT a IKEM. Vakcína má zajistit navození obranyschopnosti organismu proti COVID 19. Výzkum je nyní v první, laboratorní fázi. Celkem budou tři. Po každé z nich, bude velmi přísně hodnocena. Bezpečnost vakcíny je klíčová. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) May 4, 2020

Ministerstvo zdravotnictví je podle něj připraveno se finančně podílet na nákladech spojených s vývojem, které se odhadují na nižší desítky milionů. "Všichni účastníci na tom zatím pracují ve svém volném čase a zdarma, takže zatím to nestálo nic," řekla Adámková. Vývoj vakcíny podle ní bude trvat "více měsíců", zhruba za dva měsíce budou informace o úspěšnosti první fáze. "Účinná antivirotika jsou velmi obtížná, je jich velmi málo. Naše budoucnost v prevenci je očkování," doplnila Adámková.

Ve Státním zdravotním ústavu se podle jeho ředitele Pavla Březovského věnuje novému typu koronaviru od začátku Národní referenční laboratoř pro chřipku. "Podařilo se nám vytvořit snímek koronaviru u jednoho z prvních pacientů, který se dostal do České republiky. Měří 200 nanometrů," uvedl. SZÚ také vytvořil jednu ze 30 dosud známých sekvencí genu, kterou zapsal do knihy genomu tohoto koronaviru při Světové zdravotnické organizací (WHO). Zároveň se podle něj daří vir pěstovat a vytvářet ho určité zásoby pro další zkoumání.

"Bude-li ta první fáze úspěšná, tak potom náš tým zahájí proces přípravy preklinického a klinického hodnocení," řekl ředitel ÚHKT Petr Cetkovský. Nejprve se bude testovat na myších a potkanech. "Cílem bude ověřit nejen účinnost vakcíny, ale i její bezpečnost," doplnil ředitel IKEM Michal Stiborek. Vakcína by měla být takzvaně inaktivní neboli připravená z usmrcených virů, které si lidský organismus zapamatuje a v budoucnu umí s jejich živými formami bojovat.

Na vývoji vakcín proti koronaviru SARS-CoV-2 aktuálně pracují týmy vědců v Evropě, Asii i ve Spojených státech. Na nemoc covid-19 zatím neexistuje ani prověřený lék, hlavní zbraní v boji proti ní je tak důsledná izolace lidí nakažených koronavirem, případně omezení kontaktů napříč celými populacemi. Například předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová doufá, že vakcínu by mohli vědci vyvinout do konce roku. Světová zdravotnická organizace ovšem počítá s tím, že očkovací kampaň bude moci začít nejdříve za rok.