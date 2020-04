Vědci spočítali, do kdy může trvat pandemie koronaviru

Vyplývá to ze studie vědců zveřejněné v časopise Science. Experti na infekční choroby z Harvardské univerzity modelovali, jak se může onemocnění covid-19 chovat po současném vrcholu pandemie.

Zjistili, že pokud nebude vyvinuta vakcína nebo léky, nemoc se může vracet opakovaně do roku 2024. Vědci proto doporučují, aby příslušné orgány zavedly opatření minimálně do roku 2022.

Vědci také zjišťují, že šíření koronaviru pravděpodobně nezastaví ani příchod léta. "Jednorázová opatření týkající se sociálního odstupu pravděpodobně nepostačují na stabilizaci počtu případů nákazy virem," uvedl Stephen Kissler, hlavní autor studie.

Podle něj by dodržování odstupu mezi lidmi, tedy takzvaný sociální distanc, mohlo být klíčem ke snížení počtu infikovaných osob. Sociální distanc je prevence, opatření zaměřené na zastavení hromadění lidí na jednom místě, které by umožnilo šíření infekce napříč populací. A jako takový může trvat i několik let.

Je tomu tak proto, že jednorázové sociální distancování může posunout vrcholnou fázi šíření až na konec roku, zároveň je ale pravděpodobné, že právě ke konci roku dojde k opětovnému výskytu nemoci, pokud se u viru projeví sezónní výkyvy.

"Sociální distanc je způsob, jak vytvořit bariéru fyzické vzdálenosti mezi dvěma nebo více lidmi, aby bylo možné zabránit přenosu viru nebo jej zastavit," uvedl pro BBC Arindam Basu, docent epidemiologie na University of Canterbury na Novém Zélandu.

Pro snížení reprodukčního čísla ve Wu-chanu, potažmo v celém regionu Hubei, bylo klíčové právě zavedení sociálního distancování. Experti dospěli k závěru, že čím dříve je epicentrum ohniska odříznuto od světa i samo od sebe, tím méně se nemoc šíří.

Jedním z hlavních cílů sociálního distancování je snaha o zmírnění nemoci. Nejde o zastavení nákazy, ale o umělé prodlužování šíření viru tak, aby se k lidem dostával postupně. Grafy ukazující počet nakažených by bez sociálního distancování stoupaly mnohem rychleji, což by v praxi znamenalo, že se během krátké chvíle nakazí velké množství lidí.

Díky zpřetrhání sociálních vazeb je křivka mnohem plošší, což znamená, že v každém okamžiku je určitý počet infikovaných lidí, který by měl být tak velký, jak dostatečné jsou kapacity lékařů a zdravotnických zařízení v dané zemi. V praxi jde o to bojovat s nemocí delší dobu, ale postupně, tak, aby počet infikovaných nepřevýšil lékařské kapacity každého státu.