AfD, FPÖ, Fidesz a Babišovo ANO se mohou dostat z politické izolace

Alianci oznámili v neděli lídři ANO, Fideszu a FPÖ. Tato aliance má být základem pro novou politickou frakci v Evropském parlamentu (EP). Uvedené strany a hnutí vyhrály ve svých domovských zemích červnové eurovolby.

Pro vytvoření nové frakce je však potřeba 23 europoslanců ze sedmi různých zemí. ANO získalo sedm mandátů, Fidesz má 10 a FPÖ šest. Podle médií se k alianci přidá také portugalská strana Chega (Dost) a další strany.

Spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová uvedla v pondělí, že oznámení o vytvoření aliance znamená pro AfD nové možnosti spolupráce s jinými stranami. Zdůraznila, že euroskeptické politické skupiny Evropští konzervativci a reformisté (ECR) a Identita a demokracie (ID) procházejí změnami.

AfD je již několik týdnů v politické izolaci, protože ji vyloučili z ID. Přestože připojení AfD k alianci "patriotů" je nepravděpodobné, změny v krajně pravicové části politického spektra by mohly otevřít německé straně nové možnosti spolupráce, píše Euractiv.cz.

Uvnitř ID se objevily zprávy, že její dosud největší delegace, francouzské Národní sdružení (RN) vedené Marine Le Penovou, by mohla frakci opustit. Pokud by se podařilo vytvořit frakci Patrioti pro Evropu, opustila by ID i rakouská FPÖ. Frakce by tak v EP čelila riziku rozpuštění kvůli nedostatečnému zastoupení národních delegací.

Dosavadní či nové frakce v europarlamentu musí svůj název a složení oznámit do 15. července. Ustavující plenární zasedání EP, kde si europoslanci zvolí předsedu a 14 místopředsedů, kvestorů, předsedů a místopředsedů výborů a delegací, se bude konat od 16. do 19. července ve Štrasburku.