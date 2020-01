"Pokud existuje způsob, jak (...) zachránit planetu, mohou Zlaté glóby upozornit na klimatickou změnu," řekl podle agentury AP prezident HFPA Lorenzo Soria. "Jídlo, které jíme, způsob, jakým vzniká, způsob, jakým se ho zbavujeme, to vše je jedním z velkých zdrojů klimatické krize," dodal.

Slavnostní předání Zlatých glóbů bude 5. ledna v hotelu The Beverly Hilton v kalifornském Beverly Hills. Udílení cen bude živě přenášet televize NBC.

New this year! We're working toward a more sustainable #GoldenGlobes by serving an all-vegan menu on January 5th. https://t.co/wJRyCXv7KW