WHO odhaduje, že se v Africe nakazí koronavirem téměř 250 milionů lidí

Tato předpověď je optimističtější než dubnová analýza Hospodářské komise OSN pro Afriku (UNECA), která předpovídala v nejhorším scénáři více než miliardu nakažených a tři miliony úmrtí na kontinentu, v nejlepším pak 300.000 úmrtí. Nový model WHO se však na rozdíl od starší studie zaměřil pouze na 47 afrických zemí z celkových 54 a nezahrnuje několik států v severní Africe a v oblasti Afrického rohu.

Podle studie se koronavirus bude na černém kontinentu šířit pomaleji především díky mladé populaci. Autoři studie však varují před rozsáhlými dopady koronaviru na prevenci jiných nemocí a zahlcením zdravotnických systémů jednotlivých zemí.

V Jihoafrické republice, která má přes 12.700 případů koronaviru, což je nejvíce na kontinentu, se postupně uvolňují omezení. Jedno z nejpřísnějších omezení na světě bylo zmírněno nejprve 1. května, ve středu prezident Cyril Ramaphosa oznámil, že nastane další uvolňování, píše agentura Reuters. Stupeň rozvolnění se může lišit v různých částech země a závisí na počtu nakažených v dané oblasti.

V Tunisku, kde se již pátý den v řadě nevyskytl žádný nový případ nákazy, se ode dneška mohou otevřít velké prodejní plochy, píše dnes agentura AFP. Celková bilance od začátku března je tak stále 1032 nakažených a 45 úmrtí v souvislosti s covidem-19.

Demokratická republika Kongo, která kromě koronaviru stále bojuje s ebolou, ve čtvrtek oznámila, že poslední pacient léčený s ebolou byl propuštěn z kliniky, píše agentura AFP. Úřady ode dneška tedy odpočítávají 42 dní, což odpovídá dvojnásobku maximální inkubační doby tohoto onemocnění. Pokud by se do té doby neobjevil nový případ, byl by to konec smrtícího onemocnění v Kongu. V zemi se nicméně pohybuje jeden pacient, který léčbu nedokončil a uprchl. Kongo má k dnešku 1242 potvrzených případů nákazy koronavirem a 50 úmrtí, drtivá většina případů je v hlavním městě Kinshasa.

Ministr zahraničí sousedního Burundi prostřednictvím dopisu adresovaného Světové zdravotnické organizaci v tomto týdnu oznámil, že do dnešního dne musí zemi opustit čtyřčlenný tým odborníků WHO. Ministr bez udání důvodu uvedl, že představitel WHO v Burundi i další tři odborníci jsou v zemi "persona non grata", tedy nežádoucí. Burundi, které má zatím pouze 15 potvrzených případů koronaviru, čekají ve středu prezidentské volby.

Také v západoafrickém Beninu se i přes epidemii covidu-19 budou podle místních úřadů v neděli konat komunální volby, píše dnes AFP. V zemi je nyní 339 potvrzených případů infekce.

Šíření koronaviru působí obavy ve východoafrickém Somálsku, které má jeden z nejhorších zdravotních systémů na světě, je oslabené chudobou, třiceti lety občanské války a útoky islamistických povstalců, píše dnes agentura AP. Podle oficiálních údajů se zde zatím virem SARS-CoV-2 nakazilo 1284 osob, 53 jich zemřelo. Případů by ale mohlo být mnohem více, protože místní zdravotníci podle údajů WHO zatím provedli jen přibližně 2700 testů.