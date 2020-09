Začarovaný kruh týrání. Libye není pro migranty navrácené z moře bezpečná, tvrdí Amnesty

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Tisíce uprchlíků zadržených při pokusu dostat se do Evropy a vrácených do Libye zmizelo ze záchytných táborů. Uvádí se to ve zprávě, kterou dnes o situaci uprchlíků v Libyi vydala organizace Amnesty International (AI). Podle ní běženci zmizeli z táborů, které spravují milice podporující vládu v Tripolisu.