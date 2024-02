Alexej Navalnyj byl zabit speciální technikou KGB, míní aktivista. Podle vdovy ho otrávili

Osečkin řekl serveru The Times, že modřiny nalezené na těle opozičního vůdce odpovídají technice "jednoho úderu". Odvolává se při tom na zdroj pracující v arktické trestanecké kolonii, kde Navalnyj v pátek zemřel.

Před svou smrtí byl Navalnyj (47) nucen strávit dvě a půl až čtyři hodiny venku v uzavřeném prostoru pod širým nebem, kde teploty mohly klesnout až na -27 °C. Vězni přitom bývají normálně drženi venku ne déle než jednu hodinu, v takových extrémních podmínkách ještě mnohem méně.

"Myslím, že nejprve zničili jeho tělo tím, že ho nechali dlouho venku v chladu a zpomalili krevní oběh na minimum," řekl Osečkin. "Pak je velmi snadné někoho zabít během několika sekund, pokud s tím má agent nějaké zkušenosti," dodal.

"Je to stará metoda divizí speciálních sil KGB. Vycvičili své agenty, aby zabíjeli muže jedním úderem pěstí do srdce, do středu těla. Byl to charakteristický znak KGB," dodal s tím, že bývalí vězni, kteří si odpykali tresty v arktické oblasti, již dříve uváděli, že jiní vězni byli tímto způsobem zabíjeni.

Vdova Julija Navalná v pondělí uvedla, že její manžel byl zabit pomocí novičoku, nervově paralytické látky, kterou se ho v srpnu 2020 pokusili zabít atentátníci z FSB. Osečkin to ale považuje za nepravděpodobné. "Je to samozřejmě možné, ale když je někdo pod kontrolou vězeňského systému, existuje mnoho možností, jak ho zabít. Novičok by v těle zanechal stopu a vedl by přímo k Putinovi, protože to už jednou zkusil," domnívá se.

Příčina smrti tak nadále zůstává neznámá a nebude možné ji zjistit, pokud úřady nevydají Navalného tělo. To však úřady odmítají. Ruští vyšetřovatelé oznámili právníkům a matce Navalného, ​​že jeho tělo jim prozatím nevydají. Údajně bude ještě 14 dní podrobováno "chemickému zkoumání".

Matka Navalného proto podala žalobu pro "nečinnost vyšetřovacího výboru ve věci předání Alexejova těla." Oznámil to Ivan Ždanov, ředitel nadace Fond boje proti korupci, kterou svého času Navalnyj založil.

Ruská státní média ve středu uvedla, že městský soud v Salechardu na severním polárním kruhu obdržel žalobu od Ludmily Navalné na "protizákonné kroky a rozhodnutí." Soud neupřesnil, koho nebo jaký subjekt matka obvinila.

Tělo ruského opozičního politika Alexeje Navalného, který zemřel v pátek v trestanecké kolonii, je nyní uloženo v márnici okresní nemocnice ve sibiřském městě Salechard. Podle informací, které zveřejnil v neděli nezávislý deník Novaja Gazeta Europa s odvoláním na nejmenované zdroje, se pitva ještě neuskutečnila.

Salechard, hlavní město Jamalskoněneckého autonomního okruhu s více než 50 000 obyvateli, je od trestanecké kolonie Polární vlk, kde Navalnyj zemřel, vzdáleno vzdušnou čarou asi 50 kilometrů severozápadně, a leží za polárním kruhem.

Jeden pracovník záchranné služby pro server sdělil, že kolegové ho informovali o nálezu modřin na Navalného těle, které byly způsobeny ještě za jeho života, pravděpodobně při resuscitaci. "Na základě zkušeností mohu říci, že taková zranění vznikají při křečích," uvedl.

Další informace naznačují, že Navalnyj měl modřiny na hrudi, což by mohlo svědčit o pokusech o masáž srdce. Podle pracovníka stanice první pomoci bylo tělo Navalného nejprve převezeno do nedalekého města Labytnangi, ale večer 16. února bylo přemístěno do okresní nemocnice v Salechardu. Místní patologové ale nejsou oprávněni provádět pitvy. Těla zemřelých v trestaneckých koloniích jsou obvykle přepravena na Úřad soudního lékařství.

Místní taxikář uvedl, že na letišti v Salechardu přistály 17. února dva lety mimo plán, což může značit příjezd specialistů určených k provedení pitvy Navalného těla.

Ruská vězeňská služba informovala o úmrtí Navalného, přičemž uvedla, že mu bylo po vycházce nevolno a téměř okamžitě ztratil vědomí. Přivolaní zdravotníci se pokoušeli oživit Navalného po dobu více než půl hodiny, ale nebyli úspěšní.

Matce zesnulého ruského opozičního lídra Alexeje Navalného bylo sděleno, že jejího syna postihl "syndrom náhlého úmrtí." Informovaly o tom v sobotu Navalného spolupracovníci, píše agentura Reuters.