Američané se proti Číně musí dobře připravit. Případný brutální a drahý konflikt má změnit nová koncepce

Americké a další spojenecké jednotky potřebují minimalizovat čas cestování a maximalizovat dobu, po kterou mohou zůstat v předsunutých oblastech. Ty se nacházejí kromě Japonska třeba na Filipínách, v Jižní Koreji nebo na Guamu. Všechny jsou v podobné vzdálenosti od východního pobřeží USA jako Iwakuni.

Washington potřebuje udržovat řadu základen v dobrém stavu, vojáky zásobené vybavením, palivem a zbraněmi. I když se Američané přesouvají z Austrálie, čeká je téměř devět tisíc kilometrů dlouhá cesta přes Indonésii, Filipíny a Tchajwanský průliv. Všechno musí být předem připravené a rozmístěné, ať už jde o palivo, munici či jiné zásoby.

Zatímco čínské rakety jsou v této chvíli schopné zasáhnout ostrovní řetězec zahrnující Japonsko, Tchaj-wan, Filipíny nebo Malajsii. Vedle nich jde i o množství tichomořských ostrovů, některé z nich tři tisíce kilometrů daleko od Číny. „Pro Spojené státy a jejich spojence je nejznepokojivější, že to Číně dodává odvahu k agresivnímu jednání v Tichomoří, protože to poskytuje ochranu jejím vojenským silám,“ píše odborný zpravodajský server Foreign Policy.

Doporučené články Pentagon bude na Ukrajině kontrolovat použití americké pomoci

Číňanům stačí k vyřazení z provozu jen 53 raket. Experti počítají s tím, že v případě masivnějšího útoku by tamní protivzdušná obrana zvládla sestřelit zhruba třetinu všech raket vypálených z čínského pobřeží či lodí. „Stacionární protivzdušnou obranu a letadla lze zaměřit a zničit jen několika přesně naváděnými střelami,“ zdůrazňuje server.

Pokud bude muset americká pěchota v čele s velmi dobře známými mariňáky směřovat k čínskému pobřeží, musí operovat v dosahu raket. Nová koncepce Force Design 2030 tak počítá s distribuovaným předsunutým operačním systémem. Počítá s rozdělením sil námořní pěchoty na menší prvky, rozmisťuje je na více místech a předsunuté operace udržuje pomocí předem rozmístěných zásob.

Ale i tento nový systém podle serveru Foreign Policy čelí „hrozivým prognózám válečných her“. Válka o Tchaj-wan by podle takovýchto her, které provádějí experti a mají bezpočet výstupů, dopadla strašlivě pro čínskou i americkou stranu.

Doporučené články Americké úřady našly trosky ztracené stíhačky F-35, po které pátrala i veřejnost

Spojené státy by podle „nejpravděpodobnějšího základního scénáře“ přišly až o 400 letadel, několik ponorek a dvacet hladinových lodí, včetně dvou letadlových. U Číny by šlo o 160 letadel a 140 hladinových lodí.

Zásoby raket dlouhého doletu by obě strany zcela vyčerpaly. Americké ztráty na lidských životech jdou za těchto předpokladů do vyšších tisíců, čínské by se měly pohybovat okolo 40 tisíc mužů. Tyto hry rovněž počítají s tím, že Američané do dvou týdnů bojů vystřílí všechny námořní a pozemní rakety.