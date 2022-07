Americká armáda odvolala ze služeb generála, který znevážil Bidenovou

Z armády Volesky odešel v hodnosti generálporučíka a za účast ve vojenských operacích v Iráku získal stříbrnou medaili za statečnost. Teď působil jako poradce členů armády v aktivní službě.

Když americký nejvyšší soud 24. června zrušil ústavní právo na potrat, vydala Bidenová prohlášení, v němž se říká: "Téměř 50 let ženy měly právo samostatně rozhodovat o svém těle. Dnes jim toto právo ukradli."

"Jsem rád, že konečně víte, co to je žena," píše se v komentáři, který se pak objevil na účtu pod Volenského jménem. Podle deníku The Guardian to někteří považují za Voleského narážku na postoj, jaký má nynější Bílý dům, tedy pod vedením prezidenta Joea Bidena zvoleného za Demokratickou stranu, ke komunitě transgenderových osob.

Armádní mluvčí oznámila, že generál Theodor Martin odvolal Voleského z jeho poradenské pozice a že se vyšetřuje, zda jeho tweet neporušil pravidla platná pro důstojníky ve výslužbě.

Server Axios považuje Voleského odvolání za nezvyklé, protože armádní představitelé se většinou snaží zůstat stranou politických sporů.